Mediobanca, Caltagirone si rafforza: compra e sale al 5,5%

Mediobanca, Caltagirone muove su Piazzetta Cuccia: la quota passa dal 3,043% al 5,499%

Ennesima mossa strategica nella partita Mediobanca-Generali: Francesco Gaetano Caltagirone, dalla parte di Del Vecchio in entrambe i “duelli”, si rafforza in Piazzetta Cuccia portando la sua quota al 5,499% dal 3,043% precedente con titolo “indiretta proprietà”.

E' questo quanto si legge nelle comunicazioni della Consob in merito alle partecipazioni rilevanti nelle società quotate. La partecipazione è detenuta dalle societa' Istituto Finanziario 2021 (per il 3,203 per cento), Fincal (per l'1,88 per cento) e Gamma (per lo 0,461 per cento). Stando alle comunicazioni della Consob, la quota è aggiornata al 27 aprile 2022, due giorni prima dell'assemblea degli azionisti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, che ha confermato l'amministratore delegato, Philippe Donnet.

La mossa, resa nota oggi, conferma di fatto che la partita di Generali era solo l'inizio: la vera sfida sarà ora su Mediobanca. La frattura fra gli azionisti di Generali è profonda e una sua ricomposizione, anche all'interno del consiglio di amministrazione, sembra lontana.

Come ha ricostruito Affaritaliani.it “se da una parte l'assemblea degli azionisti della compagnia assicurativa ha sancito la vittoria della lista del cda uscente, sostenuta dal primo socio Mediobanca e complessivamente dal 39,5% del capitale del gruppo, dall'altra ha mostrato l'ampiezza della spaccatura”.

La lista di Caltagirone è stata votata dal 29,4% del capitale del Leone, una quota pesante che chiede un cambio di passo nella gestione della compagnia, più audacia e un salto dimensionale. E sarà proprio su Piazzetta Cuccia che si giocherà la partita decisiva,in programma per il prossimo ottobre.

Leggi anche: