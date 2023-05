Mediobanca, il nuovo corso di Piazzetta Cuccia: 3,7 mld ai soci in tre anni

Mediobanca, piano 2023-2026: 3,8 mld di ricavi (+6% annuo), 70% payout

Il nuovo piano di Mediobanca 2023-2026 (One Brand-One Culture) prevede un incremento dei ricavi a 3,8 miliardi di euro, con un tasso di crescita medio annuo del 6%. Il nuovo corso di Piazzetta Cuccia prevede un utile per azione stimato in 1,8 euro, con un incremento medio annuo del 15%. L'istituto conta di distribuire nel triennio 3,7 miliardi di dividendi, pari a un payout del 70%.

Mediobanca ambisce a conseguire un positivo sviluppo in tutti i suoi segmenti di operatività, facendo leva sui suoi tratti salienti: approccio responsabile al business, forza del brand, focalizzazione e posizionamento distintivo in segmenti di attività ad elevata specializzazione e marginalità, trainati da tendenze strutturali di sviluppo di lungo termine, ampia dotazione di capitale e continuo investimento in talento, innovazione e distribuzione.

Il gruppo conseguirà un percorso sostenuto quanto a crescita di ricavi, utili, remunerazione degli azionisti e soddisfazione di tutti gli stakeholders, preservando un profilo di rischio/rendimento tra i migliori in Europa. Per quanto riguarda la crescita dei ricavi a 3,8 miliardi di euro (+6% medio annuo), ci sarà una solida contribuzione da parte di tutti i segmenti di attività.

Il WM avrà il maggior tasso di crescita organica (+10%) e si attende superi 1 mld di ricavi, divenendo il primo contributore alle commissioni del gruppo in via complementare al Corporate & Investment Banking, la cui crescita nei ricavi è attesa essere pari all'11% medio annuo (7% organica) sino a 9 milioni; il CF manterrà la sua funzione di motore della crescita del margine di interesse di Gruppo (circa due terzi del totale) con uno sviluppo dei ricavi complessivi del 5% medio annuo (a circa 1,3 mld); il segmento Insurance confermerà la sua contribuzione positiva al gruppo con ricavi in crescita del 6% medio annuo (a circa 500 milioni).