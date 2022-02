"Mediolanum come vuoi tu", on air il nuovo spot pubblicitario

Massimo Doris è il protagonista del nuovo spot di Mediolanum

Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, torna ad essere protagonista del nuovo spot di Mediolanum, on air dal 13 febbraio al 12 marzo, con cui intende rappresentare le due modalità di accesso alla Banca. “Il nostro modello ha una duplice anima - afferma Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali di Banca Mediolanum- quella completamente digitale di Selfy, rivolta a chi preferisce svolgere tutte le operazioni in piena autonomia: un mondo moderno, più giovane e tecnologico. E quella in cui le esigenze più complesse e articolate dei clienti possono beneficiare del valore e del contributo della consulenza finanziaria del Family Banker".

"Ma rimane sempre un medesimo punto fermo: il nostro approccio, di una Banca costruita su misura del cliente, anche in virtù delle diverse tipologie di clientela, in grado di offrire i servizi più innovativi e più consoni ai loro bisogni. Perché, proprio come recita il claim di campagna: Mediolanum è come vuoi tu”, continua Rovelli.

Il video ritrae Massimo Doris mentre si muove con semplicità tra le due dimensioni, indossando sia l’abito più informale sia quello istituzionale. Nel muoversi, Doris cambia ambiente a ogni passo, simboleggiando l’anima dicotomica di Banca Mediolanum. Mentre interagisce con i clienti, strizza l’occhio a quella relazione che è la base fondante dei valori della Banca.

La dinamica circolare rimanda all’iconografia del logo stesso della Banca, così lo spot si conclude esattamente nel luogo dove ha preso avvio. Nel finale si vede, infatti, Massimo Doris ricongiungersi con la poltrona rossa, simbolo del viaggio di Mediolanum e testimonianza dell’indissolubile legame con Ennio Doris, protagonista del primo spot in cui l’icastica poltrona è apparsa.

La creatività dello spot, che sarà presente sulle maggiori emittenti televisive e radiofoniche, è a cura dell’agenzia Armando Testa. Inoltre, la collaborazione con Samsung consente a chi presenterà due nuovi clienti, di poter richiedere in premio uno tra i prodotti Samsung di ultima generazione selezionati.

