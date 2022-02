San Valentino: su Apple Music le playlist di Noemi e Rappresentante di Lista

San Valentino: le playlist de La Rappresentante di Lista e Noemi in esclusiva per Apple Music



La Rappresentante di Lista: Ti saluto con amore

Un percorso tra James Blake, Ornella Vanoni e The Velvet Underground, che non poteva non includere la hit sanremese “Ciao Ciao”, disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos, e la cover “Be My Baby” portata sul palco dell’Ariston con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra: “Queste sono canzoni che ci raccontano. Alcune sono canzoni per fare l'amore, altre per piangere una delusione. Sono canzoni dell'amore, del disamore, del non amore, dell'amore che fa bene e che fa male e che non si capisce. Godetevele”.



Noemi: Il mio San Valentino

Un viaggio d’amore in 15 tracce con i capolavori assoluti della musica italiana - Mina, Battiato, Dalla, De Gregori - ma anche i suoi più recenti successi “Ti amo non lo so dire” (disponibile in Audio Spaziale con Dolby Atmos) e “Glicine”, in gara nelle ultime due edizioni del Festival di Sanremo: “Ho scelto questi brani perché raccontano tutti i modi in cui si può dire ti amo!”.



Infine, “Il meglio di VICE Italia per San Valentino”: un tuffo cross genere nei sentimenti con una selezione musicale “romantica” che spazia da Kendrick Lamar a Rihanna, da Bruno Lauzi a Rkomi, da Childish Gambino a Norah Jones, tra gli altri: “Oggi è San Valentino, e con questa playlist vogliamo banalmente - ma con musica tutt’altro che banale - creare una colonna sonora ideale per amare, amarsi ed essere amati”.

Leggi anche:

Mattarella tormentone: video tra Sanremo e Quirinale sulle note de La Rappresentante di Lista

Gianluca Gori: chi è l'attore, regista e star di Sanremo alter ego di Drusilla

Amadeus, la rivelazione di Claudio Cecchetto: "Assunto grazie a una bugia"