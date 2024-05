Mentana scinde Open in due rami: si avvicina la cessione del giornale online?

Mentana, il fondatore ed editore del sito “Open” scinde il business editoriale da quello commerciale

Scissione e costituzione di una nuova società per Enrico Mentana in quanto fondatore ed editore del sito “Open”, che “si fa in due”: con una mano continuerà a fare editoria e con l’altra svilupperà business esclusivamente commerciali. Qualche giorno fa, infatti a Milano davanti al famoso notaio Angelo Busani è comparso Giuseppe Cerati quale consigliere d’amministrazione di G.o.l. srl società benefit (di cui Mentana ha il 99% e Gianpiero Falasca il restante 1%) per vararne una scissione parziale a favore della newco Open srl società benefit.

Il compendio trasferito riguarda l’intera attività editoriale, la testata giornalistica “Open” e il relativo dominio. “L’operazione - si legge nel documento - trae ragione in una riorganizzazione societaria ed in una più puntuale definizione delle attività della società scindenda che gestirà solo pubblicazioni (ad esempio la rivista “Domino”) e iniziative editoriali e di comunicazione aventi carattere commerciale”. I titolari della newco sono, nelle medesime percentuali, gli stessi di G.o.l. che con la scissione perde la qualifica di società benefit, avendo un’attività a fini di lucro.

Ci sarebbe di più: secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, infatti, Urbano Cairo avrebbe un diritto di prelazione per acquistare il quotidiano online di "Chicco". E la scissione delle attività permetterebbe al patron di Rcs di accaparrarsi solo il giornale, senza dover avere sulle spalle anche Domino ed Eco. Ma attenzione, perché la stessa Domino sarebbe la vera gallina dalle uova d'oro: vende circa 8mila copie ma ha bassissimi costi di gestione, tanto da essere il prodotto più lucrativo.

Quanto “vale” tutta l’attività editoriale di Mentana? A livello di patrimonio netto (e secondo calcoli fatti su una situazione al 30 settembre scorso) quello trasferito da G.o.l. alla newco è di 142mila 216 euro risultante dai 471mila 243 euro di riserva e a cui si sommano “utili in corso di formazione” per quasi 200mila euro ai quali però vanno sottratti oltre 522mila euro di perdite portate a nuovo.

D'altronde, Mentana è ormai prossimo ai 70 anni ed è comprensibile che inizi a guardarsi intorno, avendo avviato il passaggio di consegne alla figlia. Ulteriore dettaglio: a fornire il servizio di raccolta pubblicitaria a Open e alla galassia editoriale del direttore del Tg La7 è proprio, in parte, la Rcs di Cairo, mentre un'altra parte è fatta internamente. Un ulteriore motivo per immaginare che il patron del Torino potrebbe pensare di aggiungere un ulteriore freccia al suo arco.

Certo, le bordate riservate a Lilli Gruber e ai maggiorenti di La7 non fanno pensare a un rapporto sereno tra Mentana e l'emittente tv, ma c'è chi scommette che si tratti di frizioni con la produzione e la direzione dei palinsesti e non con la proprietà.