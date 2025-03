Luca Zingaretti e la moglie Luisa Ranieri fanno bingo negli affari: boom di ricavi per la società di cinema e spettacoli Zocotoco

Zingaretti è socio col 60% di Zocotoco, la moglie Luisa ne ha il 20% mentre il restante 20% è di Angela Zingarelli Di Capua, sorella di Luca e Nicola

Il “commissario Montalbano”, alias Luca Zingaretti, e la sua bella moglie Luisa Ranieri vedono crescere in modo consistente i loro business raggruppati nella Zocotoco srl, così chiamata dal nome di un gatto amato dall’attore che ha interpretato il più noto personaggio creato da Andrea Camilleri. Zocotoco ha compito un quarto di secolo perché è stata costituita nel 2000 ed è una società di produzione spettacoli, teatro e cinema di cui sono soci lo stesso Zingaretti con il 60%, la moglie Luisa con il 20% mentre il restante 20% è di Angela Zingaretti Di Capua, sorella di Luca e Nicola, già governatore del Lazio.

Zocotoco ha chiuso il bilancio del 2023 con ricavi significativamente cresciuti a quasi 2 milioni di euro rispetto agli 1,2 milioni del precedente esercizio, ma l’ultima riga, appesantita da costi della produzione per oltre 2 milioni, ha segnato una piccola perdita di 80mila euro. La società, di cui amministratrice unica è Angela, vanta comunque crediti balzati anno su anno da 585mila euro a 6,4 milioni, è proprietaria di un immobile in carico per 4,4 milioni, ha un attivo totale di 13,5 milioni e dispone di un patrimonio netto di 2,3 milioni. Luca Zingaretti e la consorte, poi sono soci al 50% ciascuno della società agricola Embi.