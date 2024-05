Morellato, 737 mln di ricavi nel 2023: la gioielleria preziosa traina il boom

Morellato Group, performance in crescita per i brand della gioielleria preziosa e sostenibile

A Venezia, piazza San Marco, c’è il flagship store Morellato dove, nel 1930, un artigiano veneziano, Giulio Morellato, ha iniziato la sua attività. Quasi 100 anni dopo, il Gruppo Morellato è la più grande azienda italiana del settore gioielleria e orologeria, presente in oltre 60 paesi del mondo con i suoi 15 marchi di proprietà e 6 in licenza. Una realtà imprenditoriale solida e dinamica, capace di innovare e guardare sempre al futuro, Morellato Group vuole essere il punto di riferimento per il consumatore contemporaneo, offrendo un’esperienza d’acquisto indimenticabile. Il Gruppo Morellato archivia l’anno fiscale 2023 con ricavi per 737 milioni di euro e margine Ebitda al 21%.

Core business del Gruppo è la gioielleria preziosa, che nel 2023 ha raggiunto con i brand property Bluespirit, D’Amante, CHRIST, Cleor e Live Diamond il 75% del fatturato complessivo, interprete della tradizione di eccellenza italiana, coniugando stile e raffinatezza, con un’offerta prodotto completa che va dall’oro, ai diamanti e pietre preziose naturali a quelle lab-grown. L’unicità di Morellato Group è un modello di business pienamente integrato, dall’acquisto e lavorazione delle materie prime, direttamente fino al consumatore finale, con un network di 650 gioiellerie di proprietà nei principali mercati Europei – Italia, Francia, Germania e Austria – e oltre 7.000 punti vendita wholesale. Il focus sul consumatore ha anche ispirato la crescita nell’e-commerce, con importanti investimenti nella digitalizzazione aziendale e nella creazione di piattaforme integrate con i negozi di proprietà. Una strategia omnichannel con una sempre maggiore sinergia tra mondo online e offline, per offrire al cliente esperienze di acquisto con i più alti livelli di servizio. Il peso dell’e-commerce è in continua crescita, con le 6 piattaforme proprietarie arrivate nel 2023 a raggiungere il 17% del fatturato: un primato nel settore.

La strategia del Gruppo, integrazione industriale e sviluppo multibrand, ha reso possibile negli ultimi 20 anni una crescita organica costante e autofinanziata, accompagnata da un track record di M&A di successo, per diventare la prima piattaforma aggregante della gioielleria e orologeria in Europa. L’ultima acquisizione, a gennaio 2023, è stata anche la più importante per dimensioni e valore: CHRIST il marchio leader della gioielleria in Germania e Austria, con 160 anni di storia, oltre 200 gioiellerie a gestione diretta e la piattaforma e-commerce leader del settore in Europa.

Un brand portfolio diversificato e ampliato nel tempo, grazie ad investimenti e risorse dedicati allo sviluppo e alla continua innovazione sia dei marchi di proprietà sia delle licenze. Spiccano i brand della gioielleria preziosa Bluespirit, D’Amante, CHRIST e Cleor con collezioni in oro, argento, diamanti e gemme colore, accanto a Morellato il brand dei Gioielli da Vivere sinonimo di eleganza contemporanea, focalizzato oggi sui gioielli in argento e a Live Diamond il marchio dei gioielli preziosi e sostenibili con diamanti e pietre preziose lab-grown, una novità che il Gruppo Morellato ha presentato tra i primi player del mercato, nel 2020. Iconici i marchi di orologeria entrati a far parte del Gruppo con la prima, strategica acquisizione del 2006: Sector il marchio italiano che ha creato il concetto di No Limits espresso ancora oggi nelle collezioni di orologi sempre più performanti e Philip Watch che da oltre 160 anni rappresenta il connubio perfetto di Tecnologia Swiss Made e Design Italiano.

Maserati, eccellenza italiana ed emblema di design all’avanguardia e perfezione meccanica è in licenza worldwide al Gruppo Morellato per gioielli e orologi. Da sempre attento alla sostenibilità, intesa come visione a 360°, Morellato Group si impegna attivamente a rispettare e promuovere tematiche ambientali, etiche e sociali. Il Gruppo promuove da tempo, il concetto di economia circolare e per tale motivo nel 2023 è aumentato ulteriormente l’utilizzo di argento e oro riciclato (+387% vs ’22), così come l’impiego di diamanti e pietre preziose lab-grown (+81,6% vs ‘22). Early mover nella gioielleria con la certificazione ESG, il Gruppo dal 2022 pubblica il Bilancio di Sostenibilità in accordo ai principi internazionali degli Standard GRI (Global Standard for Sustainability Reporting). Dal 2023 il Gruppo Morellato è anche certificato Responsible Jewellery Council (RJC), la più importante organizzazione mondiale nella definizione e nel controllo dei criteri di sostenibilità per la gioielleria, ottemperando ai più rigorosi standard ambientali.

“A seguito dell’importante salto dimensionale e della conseguente crescita della complessità, è stato necessario rinforzare l’Organizzazione manageriale del Gruppo, seguendo le best practices dei grandi Gruppi internazionali. Continuiamo inoltre ad investire nel welfare aziendale e sviluppiamo progetti di wellbeing, per migliorare gli ambienti di lavoro e le relazioni tra i colleghi, con l’obiettivo di aumentare la motivazione e il benessere dei nostri collaboratori. Condividere e implementare le best practices non solo ottimizza le operazioni, ma consente anche un ambiente di lavoro collaborativo e orientato al successo, preparando l’azienda a sfide future e nuove opportunità di crescita.” – Cristina de’ Stefani, CEO Finance & Corporate Affairs Morellato Group.

“Il 2023 è stato un anno particolarmente sfidante per il Gruppo. È partito con un grande salto dimensionale per il nostro modello di integrazione industriale e sviluppo multibrand: Morellato Group ha dato vita alla prima piattaforma aggregante della gioielleria e orologeria in Europa.” – dichiara Massimo Carraro, Presidente di Morellato Group – “Ci fa piacere poter sottolineare l’importante crescita dei marchi di gioielleria preziosa e l’ulteriore valore aggiunto dei brand Morellato, CHRIST e Live Diamond che utilizzano materie prime preziose riciclate. “Precious is sustainable” è il nostro valore guida, tanto da essere anche il claim della prossima campagna pubblicitaria CHRIST. Il 2024” – prosegue Carraro – “ci proietta verso risultati di crescita ambiziosi, grazie ad un team management stabile e fortemente internazionale, capace di garantire sviluppo continuo nel tempo, EBITDA superiori al 20%, solidità finanziaria e crescita occupazionale. Siamo orgogliosi che a porsi questi traguardi sia un’Azienda italiana”.