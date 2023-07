Morellato, vola il fatturato: 780 milioni di euro nel 2022

Morellato, 780 milioni di fatturato. Il boom grazie all'acquisizione Christ

Morellato, noto gruppo italiano di gioielleria e orologeria, ha chiuso “in bellezza” il bilancio consolidato 2022. Il fatturato ammonta a 392,5 milioni di euro, registrando una crescita del 17% rispetto ai 310 milioni dell’esercizio 2021; un risultato che ha superato anche le proiezioni che il gruppo stesso aveva diffuso lo scorso gennaio.

Il dato, peraltro, non include l’impatto dell'acquisizione del Christ Group, con il quale invece il fatturato proforma raggiunge 780 milioni di euro. Grazie a questa acquisizione infatti – come riporta Teleborsa – la quota realizzata all'estero è salita al 71%.