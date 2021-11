Mps, caccia ai nuovi soci: il Tesoro apre alla francese Axa

Montepaschi-Tesoro, l'aumento di capitale potrebbe arrivare fino a 3,5 mld. Rumor

Fallite le trattative tra il Tesoro e Unicredit per il dossier Montepaschi, gli uomini di via XX Settembre puntano ora a trovare soci privati disposit a sottoscrivere il prossimo aumento di capitale. La prima fermata sulla strada sarà alla porta di Axa, il partner assicurativo di lungo corso della banca senese: secondo quanto scrive l'agenzia internazionale Reuters la compagnia francese di assicurazioni che con Siena detiene una joint venture per la distribuzione delle polizze, sarebbe uno dei nomi più papabili sul tavolo del dossier.

Inoltre- riferisce La Stampa, nelle trattative potrebbe rientrare pure una revisione degli accordi dopo il rinnovo decennale già intercorso nel 2017: Axa è già azionista di Mps con meno dello 0,1% del capitale, nel contempo l’ex ad di Siena, Marco Morelli, è ora presidente esecutivo di Axa Investment Managers. Ma non solo Axa. Ad essere coinvolti nell'operazione potrebbero essere anche altri soggetti: la raccolta dei mezzi da 2,5 miliardi potrebbe arrivare, secondo indiscrezioni riportate dalla Stampa, fino a 3,5 miliardi di euro.

La ricapitalizzazione, però- prosegue il quotidiano di Torino- avverrà non prima di rivedere il piano industriale che dovrebbe prevedere, sul fronte dei taglio dei costi, altri 4 mila uscite tra il personale: il Tesoro, che sta negoziando con Bruxelles una proroga per la riprivatizzazione del Monte, punta a ripulire il Monte, guidato dall’ad Guido Bastianini, da crediti deteriorati e rischi legali straordinari per favorirne così il rilancio e l’appetibilità, conclude La Stampa.