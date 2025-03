Elon Musk fa affari con la Cina: i ricchi investitori mettono milioni nelle sue aziende (non quotate). Il caso 

Musk, affari con ricchi imprenditori cinesi. Ecco che cosa sta succedendo nelle sue aziende

Da quando Donald Trump è presidente degli Stati Uniti e ha scelto come suo braccio destro Elon Musk, sta avvenendo qualcosa di particolare che riguarda proprio le aziende del patron di Tesla ed è legato alla Cina. Ricchi investitori cinesi - in base a quanto risulta al Financial Times - stanno acquistando quote nelle società non quotate di Musk. E lo fanno utilizzando modalità che schermano la loro identità. Si tratta di decine di milioni di dollari di investimenti provenienti dalla Cina che stanno confluendo su xAI, Neuralink e SpaceX.

Gli investimenti sono effettuati attraverso Special-Purpose Vehicle (SPV) ossia società create ad hoc che permettono di nascondere l’identità degli investitori, così da evitare l’ira delle autorità americane. Gli investimenti rischiano di alimentare i timori sull’influenza e il conflitto di interesse di Musk. Ad esempio, nel paese asiatico, suo primo mercato al mondo, Tesla realizza circa un terzo di tutti i suoi ricavi. Il valore delle società di Musk è molto cresciuto dopo l’elezione di Trump (sebbene nelle ultime settimana si registri un’inversione di tendenza, ndr).

Lo scorso dicembre il valore di SpaceX ha raggiunto i 360 miliardi di dollari, mentre xAI viene valutata intorno ai 45 miliardi. Così i ricchi investitori cinesi stanno silenziosamente dirottando decine di milioni di dollari in società non quotate controllate da Elon Musk.