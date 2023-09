Nadef, rallenta il Pil a +0,8 per cento. Riviste le stime di crescita nel 2023

Nadef, crescita Pil 2023 al ribasso: dall'1% allo 0,8%. In picchiata anche quella tendenziale per il 2024

Le stime di crescita del Pil per il 2023 potrebbero essere riviste al ribasso nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef), attesa per domani in Consiglio dei ministri. Si tratta di un passaggio chiave per avere un quadro più chiaro delle risorse a disposizione del governo in vista della stesura della prossima legge di bilancio.

Ebbene, mentre ad aprile scorso il Def nello scenario tendenziale aveva stimato per l'anno in corso il Pil in crescita dello 0,9% e dell'1% sul piano programmatico, secondo fonti qualificate la crescita si fermerà al +0,8%. Il Pil tendenziale per il 2024, invece, potrebbe aggirarsi sul +1%, anche in flessione rispetto a quanto aveva ipotizzato il Def lo scorso aprile del +1.4%; senz'altro per effetto del quadro macroeconomico globale.

Gli uffici del Tesoro, a quanto si apprende, avrebbero calcolato diverse ipotesi, che ora sarebbero al vaglio del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in attesa della decisione di domani in Cdm. Al netto della vicenda del Superbonus, che potrebbe vincolare gli spazi di spesa pubblica, dal Mef trapela tranquillità in vista del varo della Nadef e si sottolinea come siano stati rispettati gli obiettivi dati.