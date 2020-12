Nike vincente grazie alla cura digitale.Crescita del 9% nel secondo trimestre

Il marchio Nike, continua ad attuare una strategia vincente sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la cura digitale, come ha sottolineato John Donahoe, CEO Nike. Secondo quanto riporta il sito pambianconews, nel secondo trimestre “I ricavi di Nike sono cresciuti del 9%, portandosi oltre gli 11 miliardi di dollari e dunque superando i 10,6 miliardi stimati dagli analisti. Nel periodo, l’utile di Nike è balzato del 12% a 1,3 miliardi di dollari”. E dunque superando le aspettative di Wall Street.

Nel giorno della pubblicazione dei conti trimestrali, la Nike ha raggiunto il 6% in after market. Sempre guardando ai dati che riguardano l’ultimo trimestre, la Nike ha sottolineato come le vendite online siano aumentate dell’84 %. Da quanto si legge su pambianconws, non solo il dato delle vendite e-commerce è destinato a consolidarsi ma “il business direct-to-consumer dell’azienda è aumentato del 32 per cento”. Per il 2021 è prevista una crescita entro il 15%.