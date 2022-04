Al via la quarta edizione del Festival del Branded Content & Entertainment

A Milano gli “stati generali” del Branded Content & Entertainment

Lunedì 4, martedì 5 e venerdì 8 aprile si svolge la quarta edizione del Festival del Branded Content & Entertainment, iniziativa di ADC Group in partnership con OBE, l’Osservatorio per il Branded Content. L'evento raccoglie i principali player del settore, ovvero aziende, agenzie e creativi, per un prezioso confronto di aggiornamento e formazione in merito alle varie declinazioni del branded content & entertainment e del brand purpose, in termini di formati e mezzi pianificati sui vari canali media e social. Nel corso del Festival saranno assegnati anche i Branded Content and Entertainment Awards, giunti alla settima edizione, e i nuovi Brand Purpose Awards.

#bce2022 – il programma del 4° Festival del Branded Content & Entertainment

Lunedì 4 aprile

Ore 9.00: Digital Live Presentation

Verranno presentati i progetti in shortlist per i Branded Content and Entertainment Awards e i Brand Purpose Awards, che verranno valutati dalla giuria presieduta da Alberto Coperchini, Group Media VP, Barilla Group.

Martedì 5 aprile

Ore 14.30: Content is King, Entertainment is Queen

Una tavola rotonda sulla profonda trasformazione che sta affrontando il settore della comunicazione: una nuova sensibilità dei consumatori richiede ai brand nuove modalità di narrazione e di coinvolgimento del pubblico che rispondano alle mutate abitudini di consumo e agli stili di vita delle persone. L'evoluzione delle strategie di comunicazione dei brand verrà analizzata con Simonetta Consiglio (Direttrice Generale, OBE), Alberto Coperchini (Group Media VP, Barilla Group) e Laura D’Ausilio (Responsabile Area Iniziative speciali e Brand Integration, Rai Pubblicità), in un dibattito moderato da Salvatore Sagone (Presidente, ADC Group).

Ore 15.10: Continuità, mimesis, integrazione e originalità: i fattori chiave per il successo di un BC&E televisivo

Focus sulla televisione, nella quale il content è sempre più spesso un ingrediente fondamentale per costruire conoscenza e valorizzare il carattere specifico di un brand. Moderato da Anna Vitiello (Direttore Scientifico, OBE - Osservatorio Branded Entertainment), il dibattito prevede gli interventi di Erik Rollini (Managing Director, Mediacom e Membro del Consiglio direttivo OBE), Isabella Matera (Head of Corporate and Commercial Communication - WINDTRE) e Pietro Enrico (Direttore Brand On Solutions, Publitalia 80 Gruppo Mediaset).

Ore 15.40: Nuovi territori del branded entertainment: dalla musica, al cartoon, al gaming

I brand vanno con sempre maggiore convinzione alla ricerca di nuovi territori, per aumentare l’ingaggio emotivo delle audience e di creare connessioni durevoli nel tempo. Se ne parla con Corinna Pogliana (Media Market Operations Senior Manager Italy & Albania, Coca-Cola Italia), Daniel Nemni (Senior Brand Manager Coca-Cola, Italia & Albania, Coca-Cola Italia), Davide Romani (Marketing Director Studios and Integrated Marketing, The Walt Disney Italia), Michele Arlotta (Head of sales, Fandango club) e Niccolò Tomio (Head of Sport, ACCESS | GroupM), nel talk moderato da Simonetta Consiglio (Direttrice Generale, OBE).

Ore 16.20: Quali opportunità offerte dal metaverso

Il metaverso potrebbe essere il prossimo luogo di incontro di brand e consumatori, ma ne esistono diverse idee: realtà aumentata, virtuale, universi 3D come Fornite e Roblox, luoghi fondati sulla blockchain con Decentraland e The Sandbox. Ne parla Vincenzo Cosenza, Marketing Consultant, vincos.it.

Ore 16.30: L'audio, una realtà consolidata e in continua evoluzione

Quali sono le case history più interessanti di podcast che trasmettono contenuti e l’entertainment dei brand? Il tema verrà sviluppato da Davide Schioppa, Founder, Podcastory.

Ore 16.45: Tra utilità e intrattenimento: l'evoluzione del ruolo di influencer e creatore nei branded content (e non solo)

I nuovi protagonisti del settore della comunicazione si stanno rapidamente affermando anche nel branded content. Un argomento da sviluppare con gli interventi di Matteo Pogliani (Founder, ONIM - Osservatorio Nazionale Influencer Marketing) e Francesco Ebbasta (Regista e Direttore artistico, The Jackal).

Ore 17.05: Il brand purpose a prova di pandemia e guerra

Il difficilissimo inizio di questo decennio ha ulteriormente evidenziato la necessità di comunicare attraverso un efficace brand activism, in una nuova filosofia che fa delle aziende dei soggetti attivi anche in campo sociale, etico e politico. Ne parliamo con Federico Capeci (CEO della divisione Insights per Italia, Grecia e Israele, Kantar) e Barbara Cimmino (CSR Director, Yamamay).

Venerdì 8 aprile

Ore 18.00 Premiazione dei vincitori dei Brand Purpose Awards e dei BC&E Awards

La conclusione del Festival prevede anche un evento in presenza, presso il Talent Garden Calabiana, Via Arcivescovo Calabiana 6, Milano (ingresso con Green Pass e mascherina FFP2, previa registrazione online). Tutti gli eventi del Festival possono essere seguiti in streaming, registrandosi su https://www.bcefestival.it/

Leggi anche:

Disney, dietro la svolta LGBTQ+ c'è la politica: è l'era del brand activism

Consulcesi acquisisce le tre principali media company del settore sanitario

Koinètica compie 20 anni e festeggia la 10° edizione del Salone della CSR

Cortilia raddoppia il suo impegno nel brand journalism con "Guizzo"

Dalla "Guida Michelin" a "Scaglie": a ogni azienda serve un corporate media

Tendenze 2021: il brand journalism è il futuro dei media? No, è il presente

Ucraina e marketing in tempo di guerra, Riccardo Pirrone: “No al peacewashing”

Il monito di Lush: "Non entrate con sintomi di Covid-19, razzismo o omofobia"