Cortilia raddoppia il suo impegno nel brand journalism con "Guizzo"

Il brand intensifica le proprie attività editoriali

Cortilia raddoppia il suo impegno nel brand journalism, affiancando il nuovo magazine “Guizzo” al già esistente “Ruspante”. Il popolare brand di e-commerce alimentare sta applicando alla lettera i dettami di Tom Foremski: “Ogni azienda è un’azienda editoriale perché ogni azienda pubblica qualcosa di direttamente rivolto ai suoi clienti, al suo staff, ai suoi vicini di casa e alla sua comunità di riferimento. Non importa che l’azienda faccia pannolini o travi d’acciaio: deve anche essere un’azienda editoriale, capace di utilizzare tutte le tecnologie mediatiche a sua disposizione”.

Così scriveva l’ex giornalista del “Financial Times”, poi fondatore del blog “Silicon Valley Watcher”, in un celebre articolo intitolato “Every Company is a Media Company”, i cui dettami stanno influenzando profondamente i nuovi trend della comunicazione aziendale, compresa quella di Cortilia. “Guizzo è un progetto che permette di fare informazione e sensibilizzare su aspetti che per Cortilia sono alla base della propria identità aziendale” spiega il fondatore e CEO Marco Porcaro. “Fortunatamente oggi i concetti di sostenibilità, biodiversità e stagionalità cominciano a essere più facilmente conosciuti e approfonditi rispetto al passato, soprattutto in relazione al settore ortofrutticolo, ma poco viene ancora detto sul pesce e sulla sua filiera, che ha un grandissimo impatto. Sentiamo la responsabilità di prenderci cura dei nostri clienti anche da questo punto di vista, perché contribuire a una maggiore consapevolezza in ambito alimentare oggi è importantissimo, per la salute delle persone e del pianeta”.

“Guizzo”, realizzato in formato cartaceo, è interamente dedicato al mare e e verrà distribuito con una prima tiratura di 25.000 copie ogni tre mesi esclusivamente ai clienti Cortilia, gratuitamente e insieme alla spesa. Il nuovo progetto editoriale si propone come uno speciale contenitore di ricette, consigli nutrizionali, informazioni e curiosità su pesci e molluschi, pesca e allevamenti, e con un focus speciale sui produttori che ogni giorno lavorano con attenzione e dedizione verso l’ambiente marino. Per la realizzazione delle edizioni di "Guizzo", Cortilia potrà contare sulle ricche conoscenze interne dei suoi team e su due contributi d’eccezione: quello del giornalista e critico enogastronomico Luca Iaccarino, che firmerà “Lo sguardo dello sgombro”, rubrica sui trend e l’attualità del mondo ittico, e quello del medico dietologo Edoardo Mocini, che dispenserà utilissime indicazioni nutrizionali e di consumo sui diversi prodotti del mare.





