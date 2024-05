ASPI ad Asecap, Oglietti: "Il Gruppo accelera sulla ricerca per rendere la rete più moderna e sostenibile”

ASPI agli Asecap Days, l'intervento di Andrea Oglietti: "Il Gruppo accelera sulla ricerca per rendere la rete più moderna e sostenibile”

“La digitalizzazione e la decarbonizzazione stanno guidando la ‘settima rivoluzione’ nel settore dei trasporti. Questa rivoluzione è caratterizzata da innovazioni tecnologiche significative, come l’avvento dei veicoli a guida assistita e autonoma e la diffusione dei servizi di smart mobility. Autostrade per l’Italia sta accelerando la ricerca e le sperimentazioni per favorire questa evoluzione tech e rendere la rete più moderna e sostenibile”. È quanto sostiene Andrea Oglietti, Direttore Affari Regolatori di ASPI in occasione degli Asecap Days, l’evento annuale del settore che riunisce i principali concessionari autostradali europei e mondiali.

“L’integrazione delle tecnologie più avanzate nella rete autostradale italiana mira a migliorare la gestione, l’efficienza e la sicurezza. La raccolta e l’analisi in tempo reale di grandi quantità di dati permettono di automatizzare tutti i processi operativi e migliorare significativamente l’esperienza di guida degli utenti. Le autostrade del futuro saranno un laboratorio di tecnologia e permetteranno la comunicazione in tempo reale delle informazioni fra rete e veicolo. Saranno anche infrastrutture attrezzate per accompagnare la transizione energetica globale verso l’utilizzo sempre maggiore di fonti rinnovabili”, prosegue Oglietti.

"Per realizzare tutto questo", sottolinea Oglietti, "è necessario un imponente intervento sulla rete esistente, per adeguarla e ampliarla, in modo da rispondere alle esigenze della domanda di traffico merci e di mobilità di persone, ed è con questo spirito che si articola il grande piano di Autostrade per la rigenerazione dell’infrastruttura. Un compito impegnativo, ma fondamentale per il futuro dei trasporti e dell’economia del Paese e dell’Europa, che richiede operatori industriali strutturati e di dimensioni adeguate. Ma non basta: presupposto di questa strategia è un quadro di regole chiaro, certo e prevedibile, capace di sostenere gli imponenti investimenti necessari e supportare gli operatori per lo sviluppo di soluzioni innovative".