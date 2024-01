ASPI riceve il premio CIONET Award per l'impegno nella green economy

ASPI, assegnato a Gismondi il premio Cionet per l'impegno nella green economy con lo sviluppo del programma di trasformazione digitale

Nell'ambito del dodicesimo Cionet Award, il premio finalizzato a riconoscere i 5 CIO italiani che hanno condotto progetti di valore per le loro organizzazioni, in termini di competitività e di innovazione è stato premiato Danilo Gismondi Chief Information and Digital Transformation Officer di Autostrade per l’Italia, che ha ricevuto il premio in qualità di CIO impegnato nella Green Economy attraverso lo sviluppo del programma di trasformazione digitale , denominato Next To Digital. Il programma Next to Digital di Autostrade per l’Italia è parte integrante di un vasto processo di cambiamento aziendale guidato da un importante piano industriale che mira a modernizzare tutte le infrastrutture, focalizzandosi su ingegneria, progettazione e tecnologia, ponendo il cliente al centro di tale trasformazione.

Si tratta di un'iniziativa decisamente innovativa e trasversale poiché ha ridefinito e supportato tutti i processi aziendali attraverso l'adozione delle più avanzate tecnologie disponibili su scala nazionale quali l'intelligenza artificiale, il machine learning, la computer vision,la robotic process automation. Ciò ha comportato un utilizzo ottimizzato delle risorse aziendali e ha innescato un significativo cambiamento a livello culturale, quest’ultimo favorito soprattutto dall’introduzione di un approccio Agile che ha consentito di rispondere in modo efficace e rapido alle sfide, promuovendo la condivisione e la collaborazione trasversale.

Il progetto rientra nel più ampio programma Mercury è un programma di sviluppo tecnologico che coinvolge le diverse società controllate del Gruppo, consentirà di ammodernare gli asset e di allungarne la vita utile, di fluidificare il traffico aumentando la sicurezza, di contribuire attivamente al processo di decarbonizzazione e transizione energetica, portando benefici significativi alla collettività e all’ambiente. Si articola in cinque aree di intervento principali. Le Connected infrastructures che prevedono iniziative per implementare soluzioni tecnologicamente avanzate che riguardano le reti Internet of Things con sensori per il monitoraggio delle strutture e reti wired per il trasporto dati.

Il progetto Smart roads sviluppa attività in ambito Its (intelligent transport systems, ndr), tra cui soluzioni di rilevamento per il traffico e per il monitoraggio delle strutture, trasmissione, elaborazione e comunicazione dei dati, monitoraggio e controllo dei cantieri e gestione dinamica delle corsie. Il Flexible pricing è un progetto finalizzato a rendere più flessibili e modulari i meccanismi di pagamento del pedaggio.Le Green solutions, sono le iniziative dedicate alle innovazioni della rete autostradale per accompagnare la transizione energetica dell’infrastruttura e dei veicoli che la percorrono, attraverso l’installazione progressiva di stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza, l’utilizzo del fotovoltaico, la produzione e la distribuzione di idrogeno compresso. E infine l’Urban mobility che prevede lo sviluppo di sistemi che consentono di integrare la mobilità autostradale a quella urbana mediante la ‘personalizzazione’ del viaggio.