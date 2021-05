Autogrill: nuovo accordo con l’aeroporto di Bali, 59 mln di euro per 5 anni

Autogrill si consolida leader nel settore della ristorazione di viaggio: aprirà 5 nuovi locali nell’areoporto di Bali

Autogrill, tramite la controllata HMSHost International, si è aggiudicata un nuovo contratto per l’apertura di 5 locali all’interno dell'aeroporto Internazionale I Gusti Ngurah Rai di Bali. Il contratto, con ricavi stimati di oltre 59 milioni di euro per 5 anni, contribuirà a rafforzare la presenza di Autogrill come principale operatore nel settore della ristorazione in viaggio.

L’apertura dei nuovi locali arricchirà l’offerta di ristorazione all’interno dell'aeroporto grazie a concept innovativi per la variegata clientela che transita da Bali. A brand noti a livello globale e locale, come Sisterfields, si andranno ad aggiungere brand creati ad hoc da HMSHost per questa location, come Espresso Bar e FRESH.

L'aeroporto Internazionale di Bali è stato riconosciuto come Best Airport, Best Customer Service e Best Infrastructure and Facilitation nell’area Asia Pacific dalla ricerca Airport Service (ASQ) dell’Airports Council International.