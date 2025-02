Banca Generali lancia BG Stile Esclusivo: un nuovo strumento assicurativo per agevolare il passaggio generazionale

Banca Generali presenta BG Stile Esclusivo: una polizza innovativa per il passaggio generazionale di ricchezza, con protezione patrimoniale e flessibilità fiscale

In un periodo in cui si prevede che circa 2.000 miliardi di euro di patrimonio, sia finanziario che non, passeranno di mano in Italia entro il 2030, il tema del passaggio generazionale di ricchezza diventa sempre più rilevante. Questo trasferimento di capitale si inserisce in un contesto demografico e familiare in continuo cambiamento, creando nuove sfide per le famiglie italiane che desiderano tutelare e preservare il proprio patrimonio.

Un importante strumento che sta guadagnando sempre più attenzione in questo ambito è rappresentato dalle polizze assicurative d'investimento, che combinano protezione e flessibilità. Questi prodotti, infatti, consentono di mantenere il patrimonio al di fuori dell'asse ereditario, evitando l'imposizione dell'imposta di successione. Inoltre, la possibilità di designare beneficiari diversi dagli eredi naturali consente di prevenire conflitti familiari durante il passaggio della ricchezza, sempre nel rispetto della quota legittima.

Per rispondere a queste nuove esigenze e ampliare le opzioni disponibili per il passaggio generazionale, Banca Generali ha recentemente lanciato il prodotto assicurativo BG Stile Esclusivo. Questa polizza multi-ramo a premio unico, disponibile da questo mese, include una serie di innovazioni pensate per offrire ulteriore protezione e flessibilità ai propri clienti.

BG Stile Esclusivo si distingue non solo per la sua componente finanziaria, ma anche per l'approccio innovativo alla protezione del patrimonio e alla gestione del passaggio generazionale. Una delle caratteristiche più rilevanti del prodotto è l'opzione di riscatto programmato, che permette agli eredi di ricevere il valore della polizza in periodi temporali dilazionati fino a un massimo di 20 anni. In questo modo, la famiglia può pianificare con maggiore serenità la distribuzione dei beni, evitando eventuali disagi finanziari legati a una liquidazione immediata.

In un'ottica di tutela, sono state introdotte delle importanti componenti di protezione. In caso di premorienza dell’assicurato, BG Stile Esclusivo prevede il pagamento di maggiorazioni sull’importo versato, che variano dal 10% al 50% a seconda dell'età dell'assicurato. Ulteriori protezioni sono previste in caso di infortunio, con la possibilità di ricevere un risarcimento aggiuntivo. Inoltre, un altro livello di protezione assicura che gli eredi ricevano il valore massimo raggiunto dal portafoglio di investimento della polizza nell'anno solare precedente, una protezione aggiuntiva che va a beneficio degli eredi, sempre esente da imposte.

BG Stile Esclusivo si fonda su quattro pilastri fondamentali che ne caratterizzano la struttura e l’offerta. Il primo pilastro è di natura finanziaria e combina strumenti assicurativi e di risparmio gestito per rispondere alle diverse necessità di una clientela eterogenea. La componente Ramo I, una gestione separata, punta a garantire un rendimento certo del 2% al netto delle commissioni. A questa componente si aggiungono fondi interni a gestione attiva, affidati al team dell’Asset Management di Banca Generali, e una selezione di 50 fondi esterni, con una performance costantemente nel primo e secondo quartile negli ultimi cinque anni. Questa struttura permette di bilanciare un investimento a lungo termine, anche in asset più volatili come l'azionario, con la tradizionale esigenza di protezione del patrimonio, una priorità storica per i risparmiatori italiani.

Il secondo pilastro riguarda la protezione, un aspetto cruciale in un prodotto pensato per la sicurezza patrimoniale e familiare. Accanto alla componente assicurativa, BG Stile Esclusivo offre anche servizi innovativi legati alla salute. Gli assicurati possono usufruire di una centrale operativa per teleconsulti medici disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre a un servizio di telemedicina che consente appuntamenti in videochiamata con specialisti nelle 33 principali branche mediche. Inoltre, è prevista la possibilità di usufruire di sconti e priorità nelle oltre 13.000 strutture convenzionate con Generali.

Il terzo pilastro riguarda la componente di "servizi di prodotto", che include, oltre al già menzionato riscatto programmato, funzioni avanzate come il ribilanciamento del portafoglio. Questa funzione consente di spostare gradualmente gli investimenti dalla componente più sicura (Ramo I) a quella a maggiore potenziale di crescita (Ramo III). Un’altra funzione innovativa è la possibilità di creare una forma di entrata personalizzata, adattando frequenza e importo dei pagamenti per rispondere alle esigenze individuali.

Andrea Ragaini, vice-direttore generale di Banca Generali, ha spiegato: "La consulenza finanziaria deve sempre più frequentemente prendere in considerazione i cambiamenti nella struttura demografica e le sfide del passaggio generazionale. Questi elementi impongono ai clienti di valutare scelte di protezione fino a ora trascurate. Per questo abbinare copertura assicurativa e pianificazione finanziaria a lungo termine sarà sempre più un vero valore aggiunto del private banking".

Con BG Stile Esclusivo, Banca Generali ha voluto creare una vera e propria "suite" del risparmio, una piattaforma completa di investimento arricchita da una serie di servizi esclusivi, pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie italiane che affrontano la sfida del passaggio generazionale. Con questo prodotto, la terza private bank italiana punta a consolidare ulteriormente il proprio ruolo di leader nell'ambito della protezione patrimoniale e della consulenza finanziaria personalizzata.

Il lancio di BG Stile Esclusivo rappresenta una risposta concreta alla crescente necessità di soluzioni innovative per tutelare e trasferire i patrimoni familiari, in un contesto economico e sociale sempre più complesso. Con la protezione del patrimonio e il passaggio generazionale al centro delle preoccupazioni dei risparmiatori italiani, Banca Generali offre uno strumento che unisce sicurezza, flessibilità e innovazione.