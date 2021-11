Bracco porta a Expo Dubai la medicina del futuro

“Oggi stiamo vivendo con l’integrazione tra la biologia molecolare, le biotecnologie e il digitale una profonda rivoluzione”, afferma Diana Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo Bracco. “La medicina sta diventando sempre più personalizzata al singolo paziente, non solo per la diagnosi, ma anche per la prognosi e per indirizzare la terapia più efficace per lui. Per questo Bracco sta investendo molto anche nell’innovazione digitale, nei tool di intelligenza artificiale per l’analisi delle immagini radiologiche”.

Il rapporto tra salute, medicina e tecnologia è destinato insomma a essere sempre più stretto e la progressiva ibridazione dei saperi permetterà la transizione alla cosiddetta Medicina delle 4 P: predittività, prevenzione, partecipazione e personalizzazione. “E l’Italia di questa rivoluzione è un hub pulsante”, aggiunge Diana Bracco, che nel 2015 è stata Presidente di Expo 2015 spa e Commissario Generale di Padiglione Italia. “Vantiamo un network diffuso su tutto il territorio nazionale di valide strutture di ricerca pubbliche e private e di imprese innovative che sono la vera punta di diamante del nostro sistema industriale e rappresentano più del 10% del Pil”.

Diana Bracco



Bracco a Dubai

Per tutti questi motivi Bracco ha deciso di essere Gold Sponsor del Padiglione Italia all’Expo 2020 Dubai: “A Dubai vogliamo valorizzare il modello italiano di ricerca e innovazione nel comparto delle scienze della vita, presentando soluzioni vincenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, a iniziare dall’applicazione dell’intelligenza artificiale alla diagnostica per immagini. Abbiamo realizzato una installazione monumentale dal titolo The Beauty of imaging, un gigante multimediale con contenuti scientifici inediti sul futuro della medicina predittiva e personalizzata. Se c’è una cosa che tutti hanno imparato dalla terribile pandemia di Covid – 19”, ricorda Diana Bracco, “è che non bisogna mai smettere di investire in ricerca, perché solo la scienza può trovare i rimedi alle sofferenze delle popolazioni”.

Il totem antropomorfo The beauty of imaging è un gigante che prende ispirazione dalle proporzioni greche classiche dei Bronzi di Riace e mostra ai visitatori di tutto il mondo contenuti scientifici multimediali, mostrando l’importanza dell’imaging diagnostico, una delle scoperte più rilevanti nella medicina contemporanea.

“Il Gruppo Bracco assicura alla partecipazione dell’Italia a EXPO 2020 Dubai”, ha affermato il Commissario italiano Paolo Glisenti “un contributo altamente dimostrativo delle migliori competenze italiane per la salute in un campo, per esempio quello della diagnostica per immagini, che è oggi fattore di grande innovazione nel modello multidisciplinare delle attività terapeutiche, che il contesto della pandemia sta rendendo di importanza strategica per l’umanità”.

Il Gigante di Bracco è alto 4 metri ed è composto da 82 schermi, suddivisi in 225 mattonelle Led ad altissima risoluzione. Un’opera di grande impatto emozionale che racconta ai visitatori di Expo all’insegna del connubio arte e scienza la straordinaria bellezza del corpo umano, osservandolo dal suo interno “come siamo abituati a fare noi che siamo leader mondiale nel settore dell'imaging diagnostico”, conclude Diana Bracco.

The Beauty of Imaging, è inserito nel contesto degli orti italiani di Padiglione Italia, ed è stato realizzato dallo Studio Giò Forma, con il contribuito di eccellenze italiane nel settore tech e di video arte. Come un esploratore, il Gigante è un portale immaginifico che accompagna il visitatore in un lungo viaggio. Il percorso comincia da ciò che è visibile e si spinge, in una esplorazione “senza mappa”, all’interno del corpo umano fino agli elementi più infinitesimali che lo costituiscono. Il percorso visivo è scandito da alcune domande che permettono al visitatore di interrogarsi e di approfondire tematiche cruciali per il futuro dell’umanità.

“Noi ci siamo chiesti, What If, se fosse possibile, se potessimo andare oltre, nel futuro e nelle immagini”, racconta Florian Boje dello studio Giò Forma. “L’azienda Bracco, ci ha messo in condizione di collaborare con dei talenti e come team abbiamo il compito e l’occasione di creare meraviglia. Cerchiamo di aiutare proprio quel momento magico in cui una cosa ordinaria, come la figura umana o le immagini, diventa meraviglia”.

“Il gigante di Bracco è come una finestra sul progresso dell’imaging molecolare”, spiegano Mauro Belloni e i Cromazoo, che hanno curato i video. “L’imaging interpreta quello che non si vede a occhio nudo. Abbiamo costruito un viaggio immaginifico, riuscendo a dare un’identità visiva, un’interpretazione di quello che è un linguaggio fortemente tecnico, per creare una struttura narrativa leggibile anche dai non addetti ai lavori”.

A Expo2020 Dubai, il Gruppo Bracco, insieme a molti partner, come i cluster nazionali dei settori life sciences e agroalimentare ALISEI e CLAN, sta dando vita a un palinsesto di eventi e iniziative all’interno del Padiglione Italia sul futuro della medicina, della prevenzione e della corretta alimentazione. L’obiettivo è quello di far comprendere il legame profondo che esiste tra salute degli esseri umani e del pianeta. Due eventi specifici saranno dedicati al tema “Women and Science”, che entrerà nel palinsesto riservato alle donne nel marzo 2022, e al progetto di education/formazione sui temi di Expo, nato dalla collaborazione tra Fondazione Milano per Expo, Fondazione Politecnico e Padiglione delle Donne di Expo Dubai.

Il 24 novembre 2021, in occasione del National Day dall’Italia, Fondazione Bracco, infine, sosterrà il grande concerto dell’Accademia della Scala che si svolgerà alla presenza delle massime autorità dell’Italia e di altri Paesi, a cominciare dagli Emirati Arabi Uniti.

THE BEAUTY OF IMAGING: UN’IDEA CREATIVA VINCENTE

La nuova installazione "The Beauty of Imaging" di Bracco emoziona I visitatori di Expo2020 Dubai. Il gigante, ispirato ai Bronzi di Riace, spicca nel percorso espositivo di Padiglione Italia, e affascina i visitatori di ogni parte del mondo con i suoi contenuti scientifici multimediali. "Abbiamo scelto di usare il linguaggio dell’arte per raccontare la medicina predittiva e l’importanza dell’imaging diagnostico", afferma Diana Bracco Presidente e CEO del Gruppo Bracco. "Facciamo fare un viaggio attraverso la potenza e la bellezza del corpo umano visto dall'interno, come solo noi di Bracco sappiamo fare".

"The Beauty of Imaging" è un’intuizione creativa nata dalla collaborazione del Gruppo Bracco con Marco Balich, lo Studio Giò Forma e Mauro Belloni. Un’idea che ha originato anche una grande Mostra allestita prima alla Triennale di Milano nel 2017, e poi ammirata dagli studenti della Città della Scienza di Napoli e dai radiologi dell’ECR di Vienna. Una mostra itinerante che è stata scelta come una delle exhibition meritevoli di far parte del progetto Google Art https://youtu.be/xyNtnO8aOpg (TIMELAPSE).

“La medicina è un tema delicato perché legato alla malattia: con The Beauty of Imaging siamo riusciti a ribaltare il paradigma”, disse Marco Balich quando venne presentato il primo progetto. “Per Bracco abbiamo usato i codici dell’intrattenimento. Con una battuta abbiamo fatto diventare POP la TAC. Intrattenimento inteso come luogo in cui si comunica attraverso le emozioni che sono solo apparentemente in contrasto con il discorso scientifico. Lavorando con le immagini prodotte dalle tecnologie si è mostrata la bellezza della ricerca scientifica e celebrato la vita, parlando di vite salvate grazie alla medicina predittiva e alla diagnostica per immagini”.