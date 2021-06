Corsa all’idrogeno. Alverà: “La transizione è questione di sopravvivenza”

L'Italia e le sue industrie nella corsa europea all'idrogeno, il workshop della XXI edizione dell’Osservatorio Utilities di Agici e Accenture

Il settore industriale italiano è pronto alla sfida dell’idrogeno? È possibile farne ripartire il mercato e, se sì, quali sono i settori con più margine di sviluppo? Questi gli interrogativi che hanno animato il workshop della XXI edizione dell’Osservatorio Utilities di Agici Finanza d’Impresa e Accenture di questa mattina, che ha visto protagonisti del dibattito i vertici dell’industria italiana e internazionale, dando voce alle imprese attualmente attive nell’idrogeno.

L’idrogeno, se ne parla ormai da anni, rappresenta una delle leve per la decarbonizzazione. La strada verso l'ambizioso carbon free tuttavia è ancora lunga e per accelerare la corsa collettiva saranno necessari grandi cambiamenti sia normativi che, principalmente, tecnologici. Ciò comporta una vera e propria sfida per la filiera italiana, in particolare per quei settori dove risulta più complesso ricorrere all’elettrificazione per ridurre le emissioni. In questo frangente è stato presentato il nuovo Working Paper dell’Osservatorio, volto a valutare il potenziale della penetrazione dell’idrogeno proprio nel trasporto pesante e nei sistemi autostradali, anche alla luce dei fondi e dei target previsti dal PNRR.

L’evento di oggi, moderato da Marco Carta (Agici) e Claudio Arcudi (Accenture), si è aperto con la consegna dell’annuale Riconoscimento Speciale della Rivista “Management delle Utilities e delle Infrastrutture” a Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ed è proseguito con gli interventi di Federico Montanaro (Agici), Sandro Bacan (Accenture), Massimiliano Bignami (Alpiq), Enrico De Girolamo (CVA), Stefano Bianchi (Fichtner Italia), Marco Piuri (FNM e Trenord), Giorgio Moroni (Free2xperience), Giandomenico Fioretti (IVECO), Paolo Carrera (Saipem) e Guido Guidesi (Regione Lombardia).

Gli sviluppi dell’idrogeno al 2030 e al 2050. La parola a Snam e Saipem

“Snam è orgogliosa e onorata per questo riconoscimento”, ha dichiarato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, accogliendo il riconoscimento. “Per noi è una questione di sopravvivenza. Abbiamo deciso di mettere la transizione ecologica al centro delle nostre strategie. Questo perché, essendo un’azienda che lavora con poco spazio di manovra, avendo noi delle infrastrutture ben definite, prevalentemente sotto terra, sia di trasporto che di stoccaggio, abbiamo capito che se non mettevamo al centro la transizione ecologica avremmo corso dei rischi seri”.

“Questa, che un po’ di anni fa era vista come una strategia difensiva, oggi si sta rivelando un ottimo business”, ha continuato Alverà. “Non è una strategia difensiva, ma una strategia di crescita che viene premiata anche dai nostri investitori. Puntiamo molto sulle molecole verdi, ovvero tutto quello che non sarà elettrificabile secondo l’IEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia e secondo IRENA, l’Agenzia Internazionale per le Rinnovabili. L’elettricità potrà raggiungere, in un mondo totalmente decarbonizzato, circa il 50% dei riusi finali. Il restante 50% sarà diviso in percentuali più o meno eque, che saranno definite in base alle convenienze e ai costi, di biocombustibili, gasosi liquidi, biocarburanti liquidi e combustibili sintetici, quindi di fatto l’idrogeno. L’idrogeno potrà avere quindi circa il 15% di tutta l’energia”.

“Snam sarà coinvolta in entrambi i filoni, sia biocombustibili che idrogeno”, ha spiegato. “La novità dell’idrogeno è che, con il continuo scendere dei costi dell’energia solare, fare idrogeno dal sole e dal vento può costare meno del petrolio oggi. Tre anni fa ci eravamo dati l’obiettivo ambizioso di portare i costi dell’idrogeno verde a due dollari al chilo a livello mondiale, più o meno a parità con il diesel, entro il 2030. Quest’anno abbiamo accelerato, ci siamo dati cinque anni. Due dollari al chilo è una cifra simbolica, perché a quella cifra inizia a diventare competitivo, così chi deve prendere una decisione di investimento per una fabbrica, camion, treni e navi, prenderà quella decisione consapevole di una discesa nel prezzo”.

“La nostra speranza è che l’Italia non solo sfrutti il vantaggio della filiera industriale, ma anche quello delle infrastrutture e il vantaggio geografico e geopolitico”, ha concluso. “Abbiamo aziende leader, come Eni, Terna e Saipem, e stiamo lavorando insieme con molte di loro. Lavorando insieme possiamo immaginare di creare delle nuove fabbriche, dei nuovi posti di lavoro legati a nuovi impianti sia di idrogeno che di biometano che possiamo pensare di costruire in Italia”.

“Saipem è EPCI contractor internazionale, abbiamo avuto la fortuna di essere stati fra i primi a realizzare gli impianti più grossi al mondo di produzione dell’idrogeno convenzionale”, ha spiegato Paolo Carrera, Head of Commercial and Tendering di Saipem. “Ci siamo mossi cercando di anticipare il mercato, per cui già da un anno e mezzo abbiamo iniziato a lavorare nell’ambito dell’idrogeno blu e dell’idrogeno verde. Nell’ambito dell’idrogeno blu abbiamo acquisito una tecnologia di cattura dell’anidrite carbonica e ci stiamo consolidando in questo scenario. Per quanto riguarda l’idrogeno verde, oltre a seguire diverse iniziative, ci siamo mossi diversamente rispetto a Saipem, e abbiamo co-investito e stiamo co-sviluppando una serie di progetti sia in Italia che all’estero. Abbiamo fatto una comparazione tecnologica importante sugli elettrolizzatori e stiamo sviluppando una piattaforma in Puglia, la prima regione ad avere una normativa specifica sull’idrogeno verde, e stiamo lavorando in Albania e Marocco non solo con una logica di produrre idrogeno, ma anche per andare verso i fertilizzanti verdi, in particolare l’ammoniaca verde”.