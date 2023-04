Cube Labs, con IBI Lorenzini per lo sviluppo di tecnologie healthcare

Cube Labs e IBI Lorenzini, avviato accordo per sviluppare e commercializzare tecnologie healthcare

Cube Labs, venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare, e l’Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini, azienda biofarmaceutica internazionale che produce medicinali iniettabili in ambiente sterile, hanno sottoscritto un accordo quadro per lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie healthcare. La partnership consentirà a Cube Labs di fare un importante passo verso il mercato, accelerando i processi di scale up di portfolio, e garantirà a IBI, una volta definiti specifici accordi di programma, la prelazione sulle attività di R&D, di sviluppo del business a livello nazionale e internazionale e per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti legati a tecnologie e ricerche sviluppate dalle società controllate da Cube Labs. I diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dall’esecuzione dell’accordo rimarranno in capo a Cube Labs.

In particolare, IBI, sulla base di successive e approfondite analisi di fattibilità tecnica e specifici accordi commerciali da concordare nel corso dei prossimi 24 mesi, opererà come partner strategico industriale per le società controllate da Cube Labs che saranno individuate volta per volta dalle parti. IBI è entrata nel capitale sociale di Cube Labs in occasione del processo di quotazione sul mercato EGM Pro, dove la Società ha esordito il 21 marzo scorso.

"Siamo orgogliosi di iniziare questa collaborazione con una realtà prestigiosa come IBI Lorenzini, che ci consentirà di accelerare i nostri processi di trasferimento tecnologico dalla ricerca scientifica all’industria" dichiara il Dottor Filippo Surace, CEO e Fondatore di Cube Labs. "Si tratta di un ulteriore passo verso quello che è l’obiettivo ultimo di Cube Labs, ovvero trasformare la scienza accademica in soluzioni sanitarie globali di mercato".

A esprimere l’importanza della collaborazione è la Dottoressa Camilla Borghese, AD e Presidente dell’Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini: “IBI è orgogliosa e si sente fortemente impegnata in questa alleanza. Da più di cento anni la nostra missione è di offrire la nostra esperienza di sviluppo e di produzione di farmaci per fornire terapie mirate, efficaci e sicure ai pazienti. Siamo pronti a cogliere le sfide tecnologiche e scientifiche che si presenteranno con questa alleanza tra mondo scientifico, industriale ed economico”.