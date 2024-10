Edison: inaugurata una nuova centrale di ultima generazione in Campania

Edison: annunciata l'apertura della nuova centrale termoelettrica di ultima generazione a gas naturale in Campania

Edison ha inaugurato una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato di ultima generazione a Presenzano, in provincia di Caserta, con un investimento di oltre 450 milioni di euro. L’impianto, uno dei più avanzati al mondo e il più efficiente in Italia, si affianca a quello di Marghera Levante, aperto nel 2023, confermando il ruolo di Edison come leader nella transizione energetica e nella sicurezza del sistema energetico nazionale.

Il nuovo impianto di Presenzano è in grado di soddisfare il fabbisogno energetico annuale di oltre 1,5 milioni di famiglie, paragonabile a quello di una città come Roma. Utilizzando tecnologia italiana fornita da Ansaldo Energia, la centrale è già predisposta per l’uso dell’idrogeno come combustibile e garantisce una riduzione delle emissioni di ossidi di azoto fino al 60% e di anidride carbonica fino al 30%, rispetto alla media delle centrali termoelettriche italiane.

La centrale ha una potenza installata di 770 MW e utilizza una turbina a gas naturale ad alta efficienza, la GT36 di classe H, che assicura un’efficienza energetica pari al 63%, la più alta in Italia e una delle più alte in Europa. Le sue performance ambientali sono tra le migliori a livello internazionale, grazie alla riduzione delle emissioni e all’uso di sistemi di raffreddamento ad aria che minimizzano il consumo di acqua. L’impianto di Presenzano, costruito in quasi quattro anni e con il contributo di oltre 1.200 lavoratori e 130 aziende, di cui il 50% campane, rappresenta una componente fondamentale per la stabilità energetica dell’Italia.

"Di primato in primato confermiamo il nostro ruolo di pioniere in Italia di impianti tecnologicamente avanzati e di operatore responsabile, che con una visione di lungo termine pianifica e investe per il futuro del Paese. Negli ultimi due anni abbiamo messo in esercizio 1.500 MW di nuova potenza programmabile, la più avanzata al mondo, la prima di questo tipo in Italia e contemporaneamente abbiamo fortemente investito nelle energie rinnovabili, mettendo in esercizio nuovi 100 MW in Sicilia e 50 MW in Piemonte, inoltre ad oggi abbiamo circa 260 MW di nuovi cantieri rinnovabili già aperti su tutto il territorio nazionale. Grazie ai due nuovi impianti di Presenzano e Marghera, Edison garantisce al Paese una capacità produttiva altamente strategica per la stabilità del sistema nazionale, consentendo lo sviluppo delle stesse energie low carbon e concorrendo agli obiettivi italiani ed europei di decarbonizzazione", ha dichiarato Marco Stangalino , EVP Power Asset di Edison.

La centrale è stata progettata con un forte impegno per l’integrazione ambientale. Sono stati piantumati oltre tre ettari di cortine arboree e arbustive, con 140 alberi e 1.000 arbusti, per armonizzare l’impianto con l’ecosistema locale. Inoltre, le superfici della centrale sono state studiate cromaticamente per fondersi con il paesaggio circostante. Durante i lavori di costruzione, sono stati scoperti diversi reperti archeologici risalenti all’età del bronzo e al periodo tra il VI e il V secolo a.C. La loro conservazione è stata affidata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, e alcuni di questi reperti sono ora esposti in uno spazio dedicato all'interno della centrale stessa.

Edison, attiva in Campania su vari fronti, possiede oltre 340 MW di impianti eolici nella regione, che rappresentano circa il 10% della potenza rinnovabile installata dell’azienda. A ciò si aggiungono 28 MW di nuova potenza fotovoltaica in costruzione, che entreranno in esercizio nel 2025. Con un parco produttivo di 7,2 GW distribuito su tutto il territorio nazionale, Edison copre il 7% della produzione italiana di energia elettrica, giocando un ruolo cruciale nella transizione energetica. Nel 2023, Edison ha prodotto 18,7 TWh di elettricità, di cui 4,5 TWh da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 di 1,9 milioni di tonnellate. Il parco produttivo dell'azienda include 132 centrali idroelettriche, 53 campi eolici, 57 impianti fotovoltaici e 10 centrali a ciclo combinato altamente efficienti.