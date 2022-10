Eurobet.live lancia il primo spot: testimonial l'ex azzurro Luca Toni

Eurobet.live, on air il primo spot pubblicitario con protagonista il campione del mondo Luca Toni

Eurobet.live lancia il suo primo spot. E, ad accompagnarlo, c’è l’ex campione del mondo Luca Toni. Dopo la conclusione della gara media indetta dalla piattaforma di risultati sportivi che ha visto vincere Digitouch Marketing, Eurobet.live presenta il suo primo spot pubblicitario.

L’obiettivo della campagna è quello di consolidare l’awareness della piattaforma di risultati, statistiche e classifiche sportive e diffondere la conoscenza del brand presso uno specifico segmento di pubblico, individuato in giovani e adulti appassionati di sport.

Il team di Digitouch Marketing ha ideato un concept attorno a cui costruire contenuti destinati a canali diversi ma integrati tra di loro, quali la tv, il digital e i social del brand, individuando allo stesso tempo un testimonial coerente e in linea con il target. “Tira fuori l’esperto che è in te” è il messaggio che guiderà l’intera campagna, grazie al contributo dell’ex calciatore della nazionale Luca Toni.

Il campione del mondo è protagonista dell’ironico spot tv on air da domenica 2 ottobre, nonché di una serie di podcast di prossima realizzazione. Il team Digitouch Picture, la casa di produzione interna di Digitouch Marketing, si è inoltre occupato della realizzazione dello shooting propedeutico alla produzione dei visual per gli asset digital, i social e per le campagne media.

“Questo è un ottimo esempio di utilizzo intelligente e sensato di un testimonial, non solo credibile per il target ma anche perfettamente contestualizzato al messaggio di comunicazione del brand con un interessante insight”, afferma Sergio Spaccavento, chief creative officer di Digitouch.

“La realizzazione di questa nuova campagna multichannel con Digitouch Marketing rafforza il nostro legame con gli appassionati di sport”, dichiara Alexis Grigoriadis, marketing director di Entain Italia. “La scelta di Luca Toni in qualità di testimonial è inoltre sinonimo di competenza, esperienza e credibilità per un progetto legato all’immediatezza e alla puntualità nella comunicazione in real time”.