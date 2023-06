Generali GC&C: rafforzata la struttura Parametrics insurance

Generali Global Corporate & Commercial conferma la volontà nel fornire soluzioni innovative di gestione del rischio

Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) rafforza la struttura Parametrics per ampliare la propria piattaforma operativa e migliorare la presenza sul mercato. Questa riorganizzazione strategica conferma l'impegno di GC&C nel fornire soluzioni innovative di gestione del rischio e nel rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei propri clienti. All'interno dell’unità Insurance Function di GC&C, la struttura Property, Engineering & Construction, guidata da Sander Van Voorden, è stata rinominata Property, Engineering, Construction & Parametrics, assumendo così ulteriori responsabilità per il coordinamento della proposta assicurativa in ambito Parametrics.

La divisione sarà guidata da David Weber in qualità di Head of Parametrics. Inoltre, questa nuova struttura fungerà da centro di competenza, guidando lo sviluppo dell'attività assicurativa Parametrics in tutto il Gruppo Generali.

Jean-Laurent Granier, Country Manager France, Europ Assistance & Global Business Activities ha commentato: “Il focus strategico sull'assicurazione Parametrics è in linea con la strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growht’ del Gruppo Generali, che prevede investimenti nelle tecnologie all'avanguardia, nell’analisi avanzata dei dati e nelle partnership industriali per migliorare le nostre capacità assicurative. Questo impegno costante verso l’innovazione e il miglioramento sottolinea la nostra volontà di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, in un contesto dinamico caratterizzato da rischi complessi.”

Christian Kanu, CEO di Generali Global Corporate & Commercial, ha affermato: “Siamo orgogliosi di essere un centro di competenza per il segmento Parametrics. Il nostro costante impegno in questo settore ci ha permesso di ampliare e consolidare il ruolo strategico di GC&C all’interno del Gruppo Generali. Questa riorganizzazione ci permette di potenziare le nostre capacità operative, di garantire uniformità nell'offerta di prodotti e di affermarci come attore di primo piano nel mercato dell’ assicurazione Parametrics. In questo modo saremo in grado di supportare e offrire soluzioni assicurative sempre migliori ai nostri clienti, proteggendo il loro business su scala globale.”

I prodotti assicurativi Parametrics offrono una copertura trasparente e flessibile per eventi imprevisti, tra cui disastri naturali e rischi legati alle condizioni atmosferiche. Le soluzioni su misura di GC&C si integrano perfettamente, garantendo risparmi sui costi, pagamenti più rapidi dei sinistri e una protezione innovativa in diversi settori, tra cui le energie rinnovabili, l'agricoltura, il property e l'industria.

Nel 2018, GC&C ha avviato una partnership con la start-up Descartes, gettando le basi per una collaborazione strategica. Da allora, la partnership ha fornito con successo servizi innovativi su scala globale, registrando una crescita significativa. Con la continua evoluzione del mercato, si prevede che i prodotti parametrici ricopriranno un ruolo sempre più strategico, favorendo l’incremento di soluzioni assicurative sempre migliori. GC&C punta a rafforzare ulteriormente il suo rapporto con Descartes, continuando a esplorare opportunità in questo settore in continua evoluzione.