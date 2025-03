Giornata Mondiale dell'Acqua: ANBI lancia il sesto Concorso Fotografico “Obiettivo Acqua"

Giornata Mondiale dell’Acqua, ANBI: al via la sesta edizione di “Obiettivo Acqua”, il concorso fotografico per celebrare e tutelare le risorse idriche

Con l’arrivo della primavera e la celebrazione della festa di San Benedetto, patrono dei bonificatori, si è ufficialmente dato il via alla sesta edizione del Concorso Fotografico Nazionale “Obiettivo Acqua”, promosso da ANBI, Fondazione Univerde e Coldiretti. L’iniziativa anticipa la Giornata Mondiale dell’Acqua e si propone di continuare a raccontare l’importanza delle acque interne, sia come fonte di bellezza sia come elemento cruciale nell’attuale scenario di crisi climatica. Il concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni e siano residenti o domiciliati in Italia. I partecipanti possono presentare un massimo di due fotografie, a colori o in bianco e nero, purché realizzate all’interno del territorio nazionale. Sono escluse opere create interamente al computer, mentre ogni immagine deve essere scattata e candidata dall’autore stesso.

Due premi in denaro del valore di 500 euro ciascuno saranno assegnati alle migliori fotografie, una per la categoria a colori e una per quella in bianco e nero. Le immagini dovranno essere inviate entro venerdì 11 luglio, termine ultimo per la partecipazione. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente sul sito ufficiale del concorso selezionando l’opzione dedicata all’invio delle candidature. Al momento della registrazione, ogni concorrente dovrà compilare un modulo con i propri dati personali, fornire almeno un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.

Le fotografie dovranno essere accompagnate dalle informazioni relative al titolo dell’opera, alla regione e al comune in cui è stata scattata. Saranno accettati solo scatti in formato orizzontale o verticale con una risoluzione minima di 1600 x 1200 pixel e un peso di almeno 1,5 MB in formato JPG. Non saranno ammessi fotomontaggi, immagini con scritte, firme, filigrane, bordi o altre modifiche. Inoltre, i file dovranno essere privi di metadati che possano rivelare l’identità dell’autore, per garantire l’anonimato durante la valutazione da parte della giuria.

Le opere candidate verranno prima preselezionate dagli organizzatori, poi sottoposte alla valutazione di una giuria tecnica che individuerà le immagini da presentare alla giuria istituzionale, incaricata di decretare i vincitori dei due premi principali. Quest’ultima assegnerà i riconoscimenti sulla base del valore artistico, della qualità e dell’originalità delle opere. Oltre ai premi principali, sono previste menzioni speciali conferite dai promotori o dai partner del concorso, tra cui la menzione “A due ruote lungo l’argine”, realizzata in collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta), e i riconoscimenti “Crisi climatica: difendere l’acqua - difendersi dall’acqua” e “Acqua è… biodiversità”. Nella precedente edizione del concorso, i vincitori sono stati Pamela Doretti, proveniente dalla Toscana, con la fotografia “Splash” per la categoria a colori, e Franco Tulli, di Roma, che ha trionfato nella sezione bianco e nero con lo scatto “L’impero dell’Acqua”.