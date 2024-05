Groupama Assicurazioni valorizza il capitale umano con progetti wellbeing

Groupama Assicurazioni punta sul benessere delle persone promuovendo nuovi progetti di wellbeing aziendale

Groupama Assicurazioni, una delle principali compagnie assicurative in Italia e prima filiale estera di Groupama, ha consolidato il suo impegno nel promuovere il benessere dei dipendenti attraverso una serie di iniziative innovative nel campo del corporate wellbeing. Uno dei progetti di punta è "VIVERE IN SALUTE", un ciclo di seminari realizzato in collaborazione con la Fondazione Veronesi. Questo programma, che sarà avviato nelle prossime settimane, mira a sensibilizzare i dipendenti sulla prevenzione primaria e secondaria, fornendo loro informazioni chiare e scientificamente valide su temi cruciali legati all'alimentazione e alla salute, con un focus particolare sulla prevenzione oncologica femminile e maschile.

Ma l'impegno di Groupama Assicurazioni va oltre. Con il programma "THE LIFE SAVERS PROGRAM", l'azienda si propone di formare il proprio personale e i loro familiari sul Primo Soccorso. Questa iniziativa, parte di un progetto globale del Gruppo Groupama, ha già coinvolto oltre 100.000 persone in tutto il mondo, mentre in Italia, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana e i Tecnici del Soccorso, ha formato volontariamente circa 1.400 persone, coinvolgendo anche le scuole del territorio romano.

Inoltre, Groupama Assicurazioni ha abbracciato l'iniziativa "DSA PROGRESS FOR WORK" dell'Associazione Italiana Dislessia (AID), che mira a valorizzare le persone con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) all'interno dell'organizzazione aziendale. Questo progetto prevede un percorso di analisi, formazione e definizione di buone prassi per favorire l'inserimento lavorativo e la crescita professionale delle persone con DSA. Al termine del percorso, Groupama Assicurazioni aspira a ottenere il riconoscimento 'Dyslexia Friendly Company', certificando così il suo impegno nell'eliminare barriere e ostacoli per le persone con DSA. Queste iniziative riflettono l'impegno di Groupama Assicurazioni nel promuovere un ambiente di lavoro sano, inclusivo e sostenibile, in linea con la sua visione di responsabilità sociale d'impresa e con l'obiettivo di garantire il benessere complessivo dei suoi dipendenti.