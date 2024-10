Gruppo FS, La Freccia di ottobre: "In viaggio con X Factor"

La Freccia di ottobre: da X Factor al suono del paesaggio nei Luoghi del Belsentire, fino alla Festa del Cinema di Roma

La Freccia di ottobre rappresenta quella che per il Gruppo FS è la prima nota di un pentagramma che porterà il magazine a diventare qualcosa di nuovo, come sottolineato dal nuovo direttore Giuseppe Inchingolo. Musica e armonia sono il filo rosso del magazine, a partire dalla cover che ospita l’intero cast di X Factor (Giorgia, Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia) di cui Trenitalia è partner. Sulla sua flotta viaggeranno tutti i talenti e gli appassionati del sound. Un impegno che coinvolge anche la stazione di Milano Centrale, dove i concorrenti eliminati si potranno esibire in uno showcase.

E proprio il suono è anche al centro del progetto Luoghi del Belsentire, per imparare ad ascoltare i paesaggi in Lombardia, Puglia e Campania, passando per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. Senza dimenticare i viaggi d’autunno attraverso le isole dei laghi lombardi e alla scoperta della Via Appia, entrata nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Per concludere, fanno rumore anche gli applausi dei fan che accolgono le star sul red carpet della Festa del Cinema di Roma dedicata, quest’anno, a Marcello Mastroianni. Dal 16 al 27 ottobre la Capitale è illuminata dal grande evento in partnership con Ferrovie dello Stato Italiane, che conferma l’impegno del Gruppo a favore dell’arte e della cultura in ogni sua forma.

Inoltre, sempre in tema cultura, fino al 30 marzo 2025 Palazzo Albergati di Bologna ospita Antonio Ligabue. La grande mostra, esposizione dedicata al pittore dalla vita sofferta. Da non perdere, poi, a Napoli, fino al 16 febbraio, Andy Warhol. Triple Elvis: retrospettiva di opere dell’artista americano che ha scardinato i linguaggi della cultura contemporanea. Infine, le interviste: a Carolina di Domenico che presenta Binario2, il morning show di Rai2 dalla stazione di Roma Tiburtina, a Enrico Brignano in tour con il musical I 7 re di Roma, alla rapper dei record Anna e a Virginia Benzi, giovane divulgatrice della scienza.

Tutto questo e altro ancora su La Freccia di ottobre, da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.