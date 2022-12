Intesa Sanpaolo e SACE: €10 mln a La Regina di San Marzano

Intesa Sanpaolo e SACE supportano La Regina di San Marzano: stanziato finanziamento da 10 milioni di euro

Intesa Sanpaolo e SACE supportano La Regina di San Marzano, azienda conserviera con sito produttivo a Scafati e parte del distretto di Nocera, con tre linee di finanziamento per un totale di 10 milioni di euro. SACE è intervenuta con i suoi strumenti a sostegno della liquidità e degli investimenti per la crescita e sostenibilità dell’azienda campana, assistendo con le proprie garanzie due delle linee di credito.

L’investimento della società La Regina di San Marzano di Antonio Romano è destinato all’incremento della capacità produttiva dello stabilimento di Scafati attraverso l’ottimizzazione della linea rossa, con particolare riferimento ai sughi pronti. Una produzione destinata al mercato del Nord America e frutto del know-how della società e della tradizione della famiglia Romano, che ha raggiunto ormai la terza generazione.

L’investimento punta, inoltre, al miglioramento della sostenibilità ambientale con la realizzazione di un impianto fotovoltaico di ultima generazione, istallato su un nuovo capannone di circa 14.000 mq realizzato in una nuova area alle spalle dello storico opificio destinato, in una prima fase, allo stoccaggio delle merci e dei prodotti finiti, ma predisposto già ad accogliere parte della produzione.

Conseguenza diretta sarà anche un efficientamento dell’attuale logistica. L’investimento è relativo anche all’ampliamento degli impianti di depurazione delle acque reflue e degli scarti di produzione. Interventi che per tipologia e caratteristiche beneficiano delle garanzie di SACE e sono stati concessi da Intesa Sanpaolo tramite i finanziamenti denominati S-Loan ESG al fine di supportarle nel conseguimento degli obiettivi ESG.

Nel 1972, il fondatore Antonio Romano inizia un percorso imprenditoriale incentrato sulla valorizzazione dei prodotti della sua terra ed in particolare del pomodoro San Marzano, da cui origina nel 1983 la denominazione della propria azienda ed il relativo marchio 'La Regina di San Marzano'. L’efficientamento dei processi produttivi e l’ottimizzazione dei livelli qualitativi della produzione hanno sempre rappresentato un carattere distintivo fondamentale dell’azienda, contribuendo al raggiungimento di posizioni di leadership sui mercati internazionali.

L’azienda conserviera detiene infatti anche La Regina USA, con sede a New York, e la Vera Trima, con sede in Canada, entrambe attive sui principali mercati USA e Canada, eccellendo in termini di crescita e di marginalità. L’azienda campana ha costruito negli anni un rapporto solido con il Gruppo SACE, che l’ha già affiancata nei suoi piani di internazionalizzazione e la supporta oggi nei suoi progetti di incremento della produttività, di transizione ecologica e di efficientamento energetico.

SACE ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. Quest'operazione, realizzata grazie alle sinergie con la Rete sul territorio di SACE, rientra nell’ambito della convenzione green con Intesa Sanpaolo, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale, sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.

Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo ha sottolineato: “Il sostegno al Gruppo La Regina San Marzano mira a valorizzare la lavorazione di una delle coltivazioni più importanti del nostro Paese, quella del pomodoro. Grazie agli investimenti che l’azienda sta facendo, ci sarà un ulteriore miglioramento dal punto di vista della sostenibilità dell’indipendenza energetica. Progetti che Intesa Sanpaolo condivide e promuove, in coerenza con le iniziative del PNRR”.

Felice Romano, Amministratore Unico de La Regina di San Marzano, ha dichiarato: "La dedizione e il grande impegno da parte della nostra intera organizzazione aziendale, dal management interno ai collaboratori agli operai fino ai fornitori e agli stessi clienti che hanno sempre apprezzato la bontà e la qualità della nostra produzione, hanno condotto l’azienda verso la valorizzazione del nostro territorio e principalmente a garantire il riconoscimento del Made in Italy oltre oceano".

"Sono sinceramente grato ad Intesa Sanpaolo per aver saputo riconoscere il sacrificio passato e presente, ma soprattutto per aver creduto nei successi futuri che stiamo costruendo con altrettanta dedizione. Inoltre, ringrazio SACE, che affianca la nostra Società e tutte le imprese Italiane, con il chiaro obiettivo di aiutarle a rafforzare la liquidità, la resilienza e la competitività. Tutto questo con un'importante attenzione alla sostenibilità e al sostegno al Green New Deal Italiano”, ha concluso Romano.