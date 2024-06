Intesa Sanpaolo e SACE sostengono Salcef Group con un finanziamento di €50 mln

Intesa Sanpaolo con Garanzia Futuro di SACE: al fianco di Salcef Group con un finanziamento di 50 milioni di euro

Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 50 milioni di euro con Garanzia Futuro di SACE a favore di Salcef Group, per sostenere i piani di crescita dell’azienda. Questa operazione è parte dell'impegno del gruppo bancario per supportare gli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Grazie a questa soluzione, Salcef Group ha ottenuto il supporto finanziario necessario per l'esecuzione di commesse pluriennali e investimenti in infrastrutture ferroviarie prioritarie previste dal PNRR.

L'operazione, resa possibile anche grazie alla collaborazione con SACE, offre a Salcef un valido strumento per raggiungere gli obiettivi di crescita e contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio. Inoltre, rispetta tematiche volte a favorire la “parità di genere” attraverso la targatura “S-Loan Diversity” del finanziamento. L’impegno a rispettare specifici KPI include una quota di nuove assunzioni dedicata a dipendenti donne e l’introduzione di policy per promuovere la parità di genere.

Garanzia Futuro è il nuovo strumento facile e digitale di SACE, dedicato all’intero ecosistema delle imprese italiane, in particolare alle PMI, cuore del Piano Industriale SACE Insieme 2025. In coerenza con il PNRR, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie relative a operazioni strategiche per l’economia italiana, riguardanti l’internazionalizzazione, la sicurezza economica e l'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group: “Il finanziamento conferma il consolidato e proficuo rapporto della nostra azienda con Intesa Sanpaolo e con gli strumenti messi a disposizione da SACE. Anche grazie a tali risorse, il Gruppo Salcef rafforzerà la sua posizione di attore determinante nell’implementazione dei progetti di mobilità su rotaia previsti dal PNRR e nello sviluppo economico e sociale del Paese”.

“Come SACE siamo molto orgogliosi di sostenere Salcef Group, eccellenza italiana nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano. Contribuire a progetti legati al PNRR rafforza il nostro il nostro ruolo di promotori dello sviluppo del Paese e delle imprese italiane”, ha commentato Luca Gatto, Senior Relationship Manager di SACE.

Roberto Gabrielli, responsabile Direzione regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, ha concluso: “Siamo lieti di annunciare questo finanziamento con garanzia Futuro di Sace, Salcef testimonia la lungimiranza di molte aziende che sanno investire per la propria competitività puntando sulla forza del nostro Gruppo e sulle opportunità offerte dal sistema degli incentivi esistenti. Proprio su questi pilastri si fonda il nuovo programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” grazie al quale Intesa Sanpaolo mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026. Questa operazione ci consente di accompagnare la progettualità imprenditoriale di Salcef verso la sostenibilità, l’inclusione, la formazione e il capitale umano”.