Leonardo: accordo per la cessione del GES per 450 milioni di dollari

Leonardo, tramite la sua controllata USA Leonardo DRS ha firmato per la vendita del Global Enterprise Solutions (GES) a SES per 450 milioni di dollari

Leonardo comunica che la controllata statunitense Leonardo DRS ha firmato un accordo vincolante per la vendita del business Global Enterprise Solutions (GES) a SES per un importo pari a 450 milioni di dollari, al lordo della tassazione, soggetto ai consueti aggiustamenti basati sul livello del capitale circolante al closing. Il closing dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2022 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni (incluse Hart-Scott Rodino e CFIUS in US).

Leonardo conferma la Guidance 2022 relativa all’Indebitamento Netto di Gruppo pari a ca. 3,1 miliardi di euro.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha commentato – “La cessione del business GES è un ulteriore passo in avanti nell'esecuzione del Piano Industriale: stiamo ottimizzando il nostro portafoglio e continuando a concentrarci sul core business. L’operazione annunciata oggi conferma anche l’impegno a raggiungere i nostri obiettivi, in linea con la Guidance 2022. Sono inoltre sicuro che SES sia il partner industriale migliore per garantire lo sviluppo del business di GES nel lungo periodo, a beneficio di tutti i nostri stakeholder”.

GES è il più grande fornitore di comunicazioni satellitari commerciali per il governo degli Stati Uniti e offre comunicazioni satellitari mission-critical e soluzioni di sicurezza di livello mondiale a clienti in ogni parte del mondo.