MarTech: sfruttare le tecnologie per rivoluzionare le attività di marketing e migliorare l'esperienza del cliente

Il termine MarTech deriva dalla combinazione delle parole "marketing" e "technology", indicando l'insieme delle tecnologie utilizzate per ottimizzare e potenziare le attività di marketing. Si tratta, in parole povere, di dotarsi di uno stack tecnologico, ossia una gamma di strumenti e piattaforme progettati per migliorare la raccolta e l'analisi dei dati, la gestione dei clienti, la creazione di contenuti e le campagne di marketing, per garantire il massimo dell’ottimizzazione e dell’efficienza, in termini di processi, budget e risultati.

Oggi, il MarTech rappresenta una risorsa imprescindibile per le aziende che vogliono rimanere al passo, soprattutto in ambito B2B e in contesti di servizi fortemente competitive, tramite soluzioni tecnologiche che consentono di gestire la complessità del marketing digitale, di ottimizzare l'esperienza del cliente e di migliorare l'efficienza operativa.

Perché le marketing technologies sono essenziali per le imprese

I benefici delle tecnologie di marketing si possono far afferire a tre principali aree: il cliente, i processi aziendali e i dipendenti.

Benefici per il cliente

Uno dei principali vantaggi delle soluzioni MarTech riguarda l'esperienza del cliente. Utilizzando i dati raccolti in maniera mirata, i marketer possono personalizzare la comunicazione, offrendo contenuti più pertinenti e coerenti con le esigenze dell'utente. Questo aumenta la percezione da parte del cliente di essere riconosciuto come individuo, migliorando così la relazione con il brand. Le comunicazioni personalizzate riducono inoltre il rischio di sovraccarico informativo, evitando che il cliente si senta sommerso da messaggi non rilevanti, un problema comune che spesso genera frustrazione.

Efficienza aziendale

Lato azienda, il MarTech contribuisce significativamente all'efficienza operativa. L'integrazione di queste tecnologie permette di ridurre il tasso di abbandono dei clienti (churn rate) e di migliorare il ritorno sugli investimenti (ROI) delle campagne, soprattutto quelle digitali - perché più facilmente misurabili. Non solo, bando anche agli sprechi: grazie alla centralizzazione dei dati e all'ottimizzazione dei processi, le aziende possono ridurre i costi associati alla gestione delle campagne pubblicitarie e al customer care.

Soddisfazione dei dipendenti

Non meno importante è il miglioramento delle condizioni lavorative per i dipendenti: le tecnologie di automazione possono contribuire a ridurre il carico di compiti ripetitivi e di basso valore, consentendo al personale di dedicarsi ad attività a più alto impatto e in ottica strategica. Certo, a volte servono formazione e volontà di applicarsi per imparare a utilizzare nuovi strumenti, ma il vantaggio sul lungo periodo può essere notevole.

Ovviamente, per ottenere grandi benefici è necessario un investimento, e non si tratta solo del budget per l’acquisto dei software in questione, ma di un vero cambio di mindset. L’adozione di tecnologie MarTech deve essere accompagnata da una trasformazione organizzativa. Questo implica un approccio omnicanale e data-driven, in cui i dati raccolti vengono integrati e analizzati in modo strategico per migliorare continuamente l'interazione con il cliente. Strumenti come i CRM (Customer Relationship Management) e le Customer Data Platform (CDP) giocano un ruolo cruciale in questo processo, consentendo alle aziende di gestire grandi quantità di dati e di offrire esperienze sempre più personalizzate.

AI e MarTech: tecnologie abilitanti potenziate dall'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando ulteriormente il panorama del MarTech, in primis sulle funzioni analitiche e di misurazione, per raccogliere, arricchire e segmentare i dati, cosa essenziale per potenziare diverse applicazioni di marketing. Nel campo dell'advertising (AdTech), l'AI supporta le campagne paid, migliorando la targetizzazione degli annunci e ottimizzando i budget in modo automatico, con segmentazioni evolute e profilazioni sempre più puntuali, così come integrata sui CRM facilita le attività di vendita e il supporto alle relazioni con i clienti. Dal punto di vista dell’AI generativa, non si tratta di limitarsi alla creazione di contenuti testuali o visivi, ma anche di semplificare lo sviluppo web generando codice in modo semplice e supportare la UX, nelle fasi di testing e nell'ottimizzazione delle CTA.