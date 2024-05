Moby: al via la stagione da Genova, tornano le corse per Olbia e Bastia

Moby inaugura la stagione da Genova, torna la 'Classicissima del mare': la rotta che collega Genova ad Olbia

L'8 maggio ha segnato il ritorno della "Classicissima del mare", la rotta che collega Genova a Olbia, diventata nel tempo una delle preferite dai viaggiatori diretti in Sardegna per le loro vacanze estive. Questa via d'acqua rappresenta una vera e propria "porta" per l'isola, soprattutto per coloro che provengono dal Nord Italia e dal Nord Europa. Per l'estate 2024, il ponte sul mare fra Genova e Olbia si prolunga fino al 3 novembre, abbracciando fino all'ultimo la straordinaria stagione che contraddistingue la Sardegna e contribuendo alla destagionalizzazione del turismo, uno dei cardini del successo dell'isola negli ultimi anni.

Quattro navi: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea, copriranno questa rotta, offrendo quattro partenze notturne settimanali, due in direzione Genova e due in direzione Olbia, per consentire a ciascun viaggiatore di modulare il proprio viaggio secondo le proprie esigenze. Inoltre, dal 27 luglio al primo settembre, saranno disponibili ulteriori partenze diurne, tre da Genova verso la Sardegna e altrettante da Olbia verso il Nord Italia.

Nell'anno in cui si amplia l'offerta di Moby per la Corsica, con nuove linee e il prolungamento delle date delle tratte storiche, torna anche la linea tra Genova e Bastia e viceversa, in servizio dall'8 maggio fino al 30 settembre. Per venire incontro alle esigenze dei passeggeri, gli orari varieranno nel corso dell'estate: fino al 14 agosto, le partenze da Genova saranno serali, con arrivo in Corsica la mattina successiva, mentre dal 16 agosto le partenze saranno diurne, con arrivo a Bastia nel tardo pomeriggio. Specularmente, i viaggi da Bastia a Genova seguiranno lo stesso schema, con partenze notturne fino al 14 agosto e partenze diurne da Ferragosto.

Sulla tratta Genova-Bastia-Genova saranno utilizzate navi con ampie capacità di cabine e nei periodi di maggiore affluenza, da giugno a settembre, verranno aggiunte partenze supplementari diurne veloci con Moby Aki e Moby Wonder, rendendo così la traversata ancora più agevole per i passeggeri. Queste rotte diventano una vera e propria "metropolitana sul mare", con servizi di bordo di alta qualità che vanno dalla ristorazione stagionale, leggera e fresca, alla possibilità di seguire gli eventi sportivi e non perdere nemmeno un minuto della grande stagione di Sky, il tutto nel mezzo del mare.