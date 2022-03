Investimenti, dove conviene aprire un negozio: rendimenti top a Roma e Firenze

Immobili, da Roma a Palermo investire nelle zone giuste: ecco tutte le rendite

Roma, Firenze, Torino, Palermo, Napoli: quanto rende investire in un negozio nelle grandi città d'Italia? Dopo mesi di stallo economico, dovuto in parte alla pandemia e alla conseguente crisi, gli investitori stanno tornando, anche se con prudenza, a impiegare i propri asset negli immobili.

Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il segmento degli immobili per l’impresa ha messo in luce una ripresa nella prima parte del 2021, soprattutto lato compravendite come testimoniano i dati delle agenzie delle Entrate che hanno registrato un trend crescente anche rispetto al primo semestre del 2019. Se guardiamo alle tipologie commerciali, si legge nel comunicato, si evidenza un aumento del 15,4% rispetto alla prima parte del 2019 e del 61,8% rispetto alla prima parte del 2021.

Secondo i dati elaborati da Tecnocasa, i rendimenti annui lordi possono infatti superare anche il 10% in vie di passaggio per scendere in alcune zone top. Nelle grandi città in cui siamo presenti i rendimenti annui lordi possono andare dall'8,5% medio di Milano per arrivare all’11,1% di Roma e al 10,4% di Firenze.

Nel dettaglio, secondo i dati elaborati dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, al primo posto abbiamo Roma con l'11,1% di rendimento, al secondo Firenze con il 10,4%, il terzo posto va a Torino con il 10,2%. A scendere abbiamo poi c'è Palermo col 10,1% e Napoli col 10,0%. Infine, sotto il 10% abbiamo Verona che detiene un rendimento dell'8,5%, a pari merito con Milano, sempre all'8,5%.