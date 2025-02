La riorganizzazione del gioco online, le novità del 2025

Gioco online: come sono cambiate le strategie di marketing nel 2025

Le strategie di marketing nel mondo del gioco online costringono gli operatori ad un aggiornamento costante, sia per questioni di concorrenza, sia per i paletti fissati dalla politica. Se l’argomento caldo del 2025 sono l’assegnazione delle nuove concessioni e gli interventi previsti dalla legge di bilancio, come l'aumento della tassazione, è stato il decreto dignità del 2018 a portare ad una riorganizzazione della comunicazione sul settore gambling. Proibita la pubblicità diretta e indiretta, i brand del gioco online non sono rimasti in silenzio, ma come vedremo nei prossimi paragrafi hanno cambiato il loro linguaggio.

La comparazione dei bonus e delle quote sportive

Se al momento della pubblicazione del decreto dignità c’è stato un periodo di iniziale confusione, sono ormai ben chiari i metodi più diffusi per una promozione responsabile del gioco online: il rilascio di giochi gratuiti, il confronto delle quote sportive e dei bonus vantaggiosi, oltre alle campagne informative sul gioco responsabile. In particolare, le forme di marketing e di pubblicità come i bonus senza deposito e le altre promozioni riservate ai nuovi clienti rappresentano un utile strumento per guadagnare l'attenzione dei giocatori. Questi hanno la possibilità di consultare e mettere su una bilancia informazioni commerciali, riuscendo a valutare quale sia la promozione più vantaggiosa anche in base alle preferenze personali.

I blog di settore e la lotta al gioco illegale

Resta dunque di vitale importanza la necessità della promozione del gioco responsabile. Se è fondamentale mettere in atto azioni per la tutela del giocatore, allo stesso tempo non può passare in secondo piano la lotta al gioco clandestino. Per mettere in chiaro quali sono i bookmaker e i casinò online che operano tramite concessione dei Monopoli di Stato e quali sono invece i siti che lavorano in maniera illecita nonostante il contrasto a slot e scommesse illegali, agli operatori ADM viene ad esempio data la possibilità di creare e pubblicizzare blog di settore. Si tratta nella maggior parte dei casi di portali dedicati allo sport e all’intrattenimento, con un taglio che strizza l’occhio agli scommettitori grazie a statistiche e curiosità utili agli appassionati di betting e attraverso l'uso strategico di parole chiave catturano l’attenzione di molti. Non solo. Spesso sugli stessi blog vengono spiegate regole e strategie dei giochi per fare in modo che gli utenti siano informati anche sulle probabilità di vincita.

Tornei ed eventi mondani per i giocatori VIP

Molto spesso i giochi online e quelli dal vivo hanno punti di contatto. Non è raro infatti che i giocatori VIP vengano invitati a serate mondane e ad eventi molto esclusivi, come premio che fa parte di un programma fedeltà, ma le alternative sono molte. Attraverso il poker online infatti è possibile qualificarsi ad alcuni tra i più importanti tornei di poker live che si giocano nei casinò italiani ed esteri. Il sogno è quello della scalata che porta da un investimento di pochi euro alla vittoria di un torneo e di un primo premio conteso dai migliori giocatori internazionali. Non si tratta di una novità degli ultimi mesi, ma alcune partnership tra brand online e casinò fisici suggeriscono che questa strategia di marketing sarà molto diffusa nel 2025.

Campagne di social media e affiliate marketing

Le maglie per promuovere il gioco legale sui social sono invece molto strette, anche considerando il pubblico molto variegato. In questo caso infatti nella maggior parte dei casi gli operatori del gioco sfruttano questo ambito solo per invitare al gioco responsabile, ribadendo il divieto del gioco per i minori e l'invito ad un approccio sempre moderato al gambling. L’obiettivo è alzare un muro e differenziarsi rispetto a chi al contrario sfrutta i social per promuovere siti illegali e vincite facili, ingannando gli utenti.