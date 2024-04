Acqua Sant’Anna: inaugurata la mostra fotografica 'Acqua-Liquida bellezza'

Gli scatti d'Affari

Acqua Sant'Anna: dall'8 al 24 Aprile alla Galleria Still di Milano la mostra con gli scatti di Silvano Pupella 'Acqua-Liquida bellezza' è aperta al pubblico "Acqua-Liquida bellezza" è la mostra fotografica di Acqua Sant'Anna con gli scatti di Silvano Pupella in programma dall'8 al 24 Aprile alla Galleria Still di Milano. È la prima tappa di un percorso entusiasmante di Acqua Sant'Anna nel mondo dell'arte. Nasce così un ampio progetto di "culturalizzazione" dell'impresa che vede protagonista Acqua Sant'Anna. L'arte è un linguaggio universale che può creare un valore aggiunto alle dinamiche industriali. La contaminazione fra arte, sociale, etica ed inclusione è diventata fondamentale per le imprese e Acqua Sant'Anna intende sposare il concetto di "Arte e Industria" con un progetto che grazie ad iniziative diverse diventi un fil rouge nella sua comunicazione. Non si tratta di mecenatismo o sponsorizzazione, ma è la perfetta collaborazione tra arte e azienda, un'esperienza che permette di creare legami significativi e virtuosi, occasioni di visibilità uniche e distintive. "Realizzare progetti corporate per mezzo di un linguaggio evocativo è la mia chiave personale per restituire alla collettività una realtà vissuta e non più unicamente immaginata. Tramite lo storytelling visivo porto in superficie le radici dell'azienda; indago ogni frammento della sua storia per raccontare quelle dinamiche e quei sentimenti che stanno alla base di un brand di successo. "Liquida bellezza" intende attuare un processo di sensibilizzazione verso il rapporto che le grandi istituzioni hanno con il pubblico, altresì conferire la giusta dignità e il corretto rilievo pubblico ai propri dipendenti e collaboratori, in una parola soltanto, al lavoro", ha dichiarato il fotografo Silvano Pupella.