Granarolo: Mattarella in visita in due unità produttive di Castrovillari

Gli scatti d'Affari

Granarolo: il Presidente Mattarella visita due aziende del comparto agroalimentare a Castrovillari

In occasione della celebrazione della Festa del Lavoro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato in Calabria dove ha visitato due aziende del comparto agroalimentare del cosentino. In particolare, il capo dello Stato ha incontrato gli imprenditori e i lavoratori degli stabilimenti Gias di Mongrassano Scalo e Granarolo di Castrovillari.

Nello stabilimento di Granarolo, il presidente Mattarella è intervenuto alla celebrazione della Festa del Lavoro nel corso della quale hanno preso la parola Giovan Battista Perciaccante, presidente di Confindustria Cosenza; Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo; Gaetano Piraino, rappresentante sindacale aziendale dello stabilimento Granarolo; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"Il lavoro è libertà. Anzitutto libertà dal bisogno e strumento per esprimere se stessi, per realizzarsi nella vita. I progressi straordinari della scienza e della tecnica per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei servizi, devono essere sempre indirizzati alla tutela della dignità e dell'integrità delle persone, dei loro diritti. A partire dal diritto al lavoro", ha dichiarato Mattarella nel suo discorso a Castrovillari.