Granarolo e Simbiosi insieme per garantire un risparmio energetico del 55%

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. Granarolo riafferma la partnership con Simbiosi: l'obiettivo è garantire un risparmio energetico del 55% Granarolo sceglie per lo stabilimento di Usmate Velate (MB) l’I-Chiller, un innovativo sistema che permette di produrre acqua gelida senza l’utilizzo di alcun additivo chimico e dei tradizionali sistemi di vasche del ghiaccio, che solitamente comporta un grande dispendio di energia e risorse. Attraverso l’I- Chiller, Granarolo genererà un risparmio di energia elettrica del 55%, che si tradurrà in una riduzione delle emissioni in atmosfera di circa 450 tonnellate di CO2 equivalenti all’anno, che equivalgono a quelle assorbite da 12.500 alberi. “Tra circa vent’anni avremo bisogno del 60% in più di derrate alimentari a livello globale. Per aiutare le aziende dell’agroalimentare come Granarolo ad affrontare le sfide che la sostenibilità ci chiede applichiamo una serie di soluzioni innovative che si ispirano a quanto fa la natura e in grado di favorire una vera transizione verso modelli di economia rigenerativa nelle filiere industriali e nel territorio”, ha commentato Piero Manzoni, CEO di Simbiosi. “Da alcuni anni collaboriamo con Simbiosi, un partner con il quale in diversi stabilimenti del Gruppo, al Nord e al Sud siamo intervenuti per ottimizzare la produzione e ridurre i consumi di energia termica e frigorifera. La sostenibilità è infatti un asset della strategia del Gruppo e anche nel piano strategico 2024- 2027 rappresenta un elemento attorno al quale ruotano le scelte del Consiglio di Amministrazione e del management”, ha dichiarato Paolo Cantarelli, Direttore Operations del Gruppo Granarolo. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery