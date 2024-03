Intesa Sanpaolo inaugura la sala 'Ammirare' al Museo del Risparmio

Gli scatti d'Affari

Intesa Sanpaolo, Museo del Risparmio: nella nuova ala 'Ammirare' l'arte spiega l'economia Si è svolta, presso il Museo del Risparmio di Torino, grazie ad un'iniziativa di Intesa Sanpaolo, l'inaugurazione della nuova sala interattiva "Ammirare", un'esperienza senza precedenti che unisce l'arte alla comprensione dei principi economici. Questa nuova ala offre ai visitatori la possibilità di immergersi in dieci opere d'arte iconiche provenienti da musei italiani e internazionali, che fungono da guide visive per esplorare temi quali la nascita delle banche, l'evoluzione dei mercati finanziari, le origini della società consumistica e la fiscalità. Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha dichiarato: "Con questa nuova iniziativa del Museo del Risparmio, l'educazione finanziaria viene introdotta attraverso l'arte con un originale approccio interdisciplinare aperto e creativo. L'arte e l'economia, sebbene da prospettive diverse, sono entrambe punti di osservazione della realtà. Convivono da anni, e bene, nel Gruppo Intesa Sanpaolo e da oggi anche nel Museo del Risparmio". Oltre alle opere d'arte, la sala "Ammirare" offre un'esperienza interattiva unica, permettendo ai visitatori di esplorare un treno d'epoca, un villaggio fiammingo del 1600, un sidecar tra i campi di lavanda della Provenza e persino una nave attraccata al porto di Anversa. Attraverso l'interazione con gli elementi di ogni scenario e l'utilizzo di visori Oculus di ultima generazione, i visitatori possono avvicinarsi a concetti economici spesso percepiti come complessi, come la contabilità o le crisi finanziarie.