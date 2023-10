Snam contro la povertà alimentare: al via "Insieme per gli altri"

Gli scatti d'Affari

Snam e Fondazione Snam ETS, in concomitanza della Giornata Mondiale dell'Alimentazione del 16 ottobre, hanno realizzato anche quest'anno "Insieme per gli altri", la settimana di volontariato aziendale che offre a tutti i dipendenti l'opportunità di partecipare a iniziative con un risvolto sociale positivo nei territori in cui il Gruppo è presente. "Insieme per gli altri" è in linea con l'impegno di Fondazione Snam nel contrasto alle tre 'povertà' che caratterizzano oggi il tessuto sociale contemporaneo: energetica, educativa, alimentare. Oltre 500 tra persone di Snam, pensionati e fornitori del Gruppo hanno aderito contemporaneamente all'iniziativa realizzata in 11 località italiane in collaborazione con il partner Azione contro la Fame Onlus. Le città coinvolte sono state Milano, Roma, Napoli, Bologna, Salerno, Firenze, Taranto, Torino, Catania, Brindisi e Pordenone. Nell'ambito dell'iniziativa, i volontari si sono dedicati a due attività: la raccolta e selezione di alimenti in eccedenza e la distribuzione di pasti completi, con lo scopo di aiutare concretamente le persone più fragili grazie al supporto di oltre 20 realtà del terzo settore, tra i quali Croce Rossa Italiana, Opera Cardinal Ferrari, Banco Alimentare, Caritas locali, Opera San Francesco, Pane Quotidiano, Comunità di Sant'Egidio. Anche la Presidente di Snam e Fondazione Snam ETS, Monica de Virgiliis, e l'Amministratore Delegato del Gruppo, Stefano Venier, oltre ai membri degli organi sociali della Fondazione, hanno partecipato all'edizione annuale di "Insieme per gli altri", vivendo in prima persona, rispettivamente presso la Comunità di Sant'Egidio a Roma e Opera Cardinal Ferrari a Milano, il significato profondo dell'attività di volontariato. "L'intuizione di Fondazione Snam di arricchire i propri progetti di una quota strutturale sempre crescente di tempo pro-bono delle nostre persone, si sta concretizzando. Fare bene agli altri, fa bene a noi stessi", spiega Virgiliis.