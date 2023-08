Zalando, Paolina Russo debutta alla Copenhagen Fashion Week

Gli scatti d'Affari

Zalando: il brand vincitore del Visionary Award Paolina Russo scende in passerella per la Copenhagen Fashion Week Il brand londinese Paolina Russo, vincitore dello Zalando Visionary Award, debutta con la sua prima collezione in passerella, chiamata Monolithic, durante la stagione SS24 della Copenaghen Fashion Week. La collezione dei co-direttori creativi Paolina Russo e Lucile Guilmard combina tecniche artigianali con la produzione industrializzata, colmando il divario tra tradizione artigianale e tecnologia. Ogni pezzo della collezione esemplifica il desiderio del marchio di sfidare e modernizzare il significato dell'artigianato, consentendo alla sperimentazione collaborativa di guidare l'innovazione. La collezione incarna l'ethos nel cuore del brand: la ricontestualizzazione e la celebrazione delle pratiche artigianali di ieri per articolare un'estetica ancorata al domani.

Lena Sophie Röper, Director of Designer & Luxury di Zalando, ha dichiarato: "I design di Paolina Russo sono unici, freschi e semplicemente belli. Tutto sembra davvero innovativo, lungimirante e inaspettato, in particolare le loro esclusive maglie effetto ottico. Mi piace il fatto che attraverso lo Zalando Visionary Award abbiamo avuto la possibilità di lavorare con due talentuosi designer che sono abbastanza coraggiosi e innovativi da perseguire la propria visione. Rappresentano l'essenza di questo premio: creatività e design, impatto sociale e innovazione". Paolina Russo e Lucile Guilmard, Co-Direttori Creativi di Paolina Russo, hanno commentato: "Siamo davvero entusiasti di aver preso parte alla Copenhagen Fashion Week come vincitori dello Zalando Visionary Award-poter condividere e celebrare il nostro lavoro con un vasto pubblico è un'incredibile opportunità. Soddisfare gli elevati standard di un premio come questo ci avvicina al nostro obiettivo di modernizzare l'artigianato e ripensare le tecniche tradizionali attraverso l'innovazione e una moda più responsabile. Speriamo di aver ispiratogli altri con il nostro lavoro-a sentirsi potenziati dalle loro pratiche e ad avere fiducia nell'esprimersi".