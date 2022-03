TIM, Adrian Calaza è il nuovo Chief Financial Office del Gruppo

TIM, è stata affidata ad Adrian Calaza la funzione di Chief Financial Office

A partire da oggi Adrian Calaza entra a far parte del Gruppo a diretto riporto di Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale, subentrando a Giovanni Ronca nella carica di Chief Financial Officer.

Adrian Calaza assumerà l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili di TIM dopo il deposito del progetto di bilancio 2021 della Società. Adrian Calaza non risulta titolare di azioni ordinarie della Società. A Giovanni Ronca, che lascia l’incarico, va il ringraziamento per il contributo assicurato nonché l’augurio per le prossime sfide professionali. Giovanni Ronca risulta titolare di 150.000 azioni ordinarie della società.