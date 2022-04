TIM, Santagata è il nuovo chief public affairs & security officer

Eugenio Santagata nominato a capo della funzione Chief Public Affairs & Security Office di TIM

TIM comunica che, con decorrenza immediata, Eugenio Santagata è stato nominato a capo della funzione Chief Public Affairs & Security Office e opererà a diretto riporto di Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo. Alle dirette dipendenze del Chief Public Affairs & Security Office confluiscono la Funzione Security, la cui responsabilità rimane affidata a Stefano Grassi, e le strutture della Funzione Chief Public Affairs Office che viene contestualmente superata.

Eugenio Santagata vanta un’importante e vasta esperienza nel settore della Difesa, ove ha ricoperto incarichi di rilievo anche operativi e, per oltre 15 anni, si è occupato nel settore privato di sistemi di sicurezza e cyber security. Santagata (che mantiene l’incarico di Amministratore Delegato della Società Telsy S.p.A., ruolo che ricopre dal 1 aprile 2021) si qualifica key manager. Contestualmente la qualifica di key manager di Stefano Grassi viene superata. Eugenio Santagata e Stefano Grassi risultano titolari rispettivamente di 93.000 e 208.536 azioni ordinarie TIM.

Eugenio Santagata è laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza, con specializzazioni in Diritto Internazionale e Business Administration. Matura un’importante e vasta esperienza nel settore della Difesa, ove ha ricoperto incarichi di rilievo anche operativi e, per oltre 15 anni, si è occupato nel settore privato di sistemi di sicurezza e cyber security. Ha operato nella Società Elettronica S.p.A, ricoprendo ruoli apicali sia di natura commerciale sia di General Management in Italia e all’estero; dal 2015 è stato CEO della Società CY4GATE S.p.A. (del Gruppo Elettronica), attiva nel campo della cyber Intelligence e cyber security. Dal 1 aprile 2021 entra a far parte del Gruppo TIM, ricoprendo l’incarico di Amministratore Delegato della Società Telsy S.p.A..