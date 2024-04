Transizione Energetica, Bosch lancia il piano cottura a idrogeno

Bosch, cresce l'impegno a sostegno della transizione energetica: presentato a EuroCucina 2024 il piano cottura a idrogeno

Bosch torna a dimostrare il proprio impegno nella ricerca di soluzioni volte a creare un mondo più sano e sostenibile. Attraverso tecnologie che ottimizzano il consumo di risorse preziose come acqua ed energia, prodotti di qualità che durano nel tempo e servizi speciali, Bosch dà valore ad ogni azione, grande o piccola, che può contribuire ad una vita più responsabile. La crescente domanda globale di energia richiede l’esplorazione di fonti energetiche alternative come l’idrogeno.

Nell’ambito domestico Bosch assume un ruolo attivo nello sviluppo del primo progetto mondiale con idrogeno verde chiamato “H100 Fife” in Scozia gestito da SGN, una società locale di distribuzione del gas. Il progetto prevede la fornitura di idrogeno verde per il riscaldamento e la cottura per circa 300 appartamenti sulla costa orientale della Scozia in due cittadine chiamate Buckhaven e Denbeath. L’energia necessaria per l’intero processo è generata da pale eoliche, quindi completamente sostenibile. Bosch fornirà i piani cottura alimentati ad idrogeno per questo importante progetto. Tra i vantaggi principali dell’idrogeno, proprio la non produzione di anidride carbonica.

In occasione di EuroCucina a Rho Fiera Milano dal 16 al 21 aprile Bosch (stand C05) presenterà al pubblico il primo piano cottura ad idrogeno di questo progetto pilota in Scozia. Lo sviluppo di altre applicazioni con l’impiego di questo gas in altri paesi dipenderà dalla maturità locale in termini di regolamentazioni e legislazioni.

Questo pilota rappresenta un impegno concreto nella ricerca di fonti di energia alternative che abbiano un ridotto impatto o nullo sull’ambiente e vuole essere d’ispirazione a futuri progetti volti al miglioramento del benessere ambientale.