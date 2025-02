Zurich amplia la protezione con nuovi servizi per il benessere di famiglie e individui

Zurich va oltre la tutela tradizionale e si prende cura delle persone anche nelle sfide invisibili

Zurich rafforza il proprio impegno nell’offrire soluzioni sempre più mirate alle esigenze dei clienti, introducendo nuovi servizi pensati per affrontare problematiche spesso sottovalutate o poco comprese, come il cyberbullismo, i disturbi alimentari, la sindrome di Hikikomori, la violenza e le truffe ai danni degli anziani. L’azienda è la prima nel mercato assicurativo italiano a rispondere a questa crescente necessità di supporto, mettendo a disposizione assistenza psicologica e strumenti concreti per aiutare le persone a superare momenti difficili con maggiore tranquillità.

Grazie all’ampliamento delle coperture offerte da MetroperMetro Quadro e For Family, Zurich potenzia le proprie soluzioni di protezione dedicate alla casa e alla famiglia. Per chi si trova in situazioni di pericolo che minacciano la propria sicurezza, è attivo un numero verde disponibile 24 ore su 24, che fornisce assistenza immediata, supporto per la ricerca di un alloggio temporaneo e indicazioni utili per entrare in contatto con i centri antiviolenza.

L’offerta comprende anche un primo sostegno psicologico, che prevede fino a sei video-consulti con specialisti, e una maggiore tutela legale, estesa ai casi di truffa e furto d’identità, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e giovani. I dati evidenziano un fenomeno preoccupante: il 50% delle truffe agli anziani ha successo e solo il 47% delle vittime riesce a ricevere il giusto supporto e a sporgere denuncia. Questa realtà sottolinea la necessità di strumenti di protezione complementari, che uniscano assistenza e tutela legale per garantire una maggiore sicurezza.

Sulla nuova iniziativa, Luigi De Angeli, Chief Underwriting Officer di Zurich, ha dichiarato: “L’introduzione nelle nostre proposte assicurative di queste nuove forme di protezione rappresenta un importante segnale di attenzione sulla necessità di far fronte con azioni concrete alle sempre più numerose sfide che l’attuale contesto sociale pone ogni giorno in evidenza in ogni fascia generazionale. In Zurich vogliamo prenderci cura dei nostri clienti con soluzioni semplici ed immediate e che mettano al centro i bisogni delle persone anche in momenti di particolare difficoltà, per aiutarle a ritrovare serenità e qualità nella loro vita”.

L’offerta di Zurich include inoltre coperture pensate per la protezione della casa e della famiglia in senso ampio, con soluzioni che riguardano anche la tutela degli animali domestici. Le nuove garanzie sono già disponibili e possono essere integrate immediatamente rivolgendosi agli agenti Zurich.