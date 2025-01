Zurich: conclusa la Convention annuale 'Il Futuro siamo Noi'

Zurich, si chiude la Convention annuale 'Il Futuro siamo Noi': focus su innovazione e nuove generazioni

Si è conclusa la Convention annuale di Zurich e Zurich Bank, intitolata “Il Futuro siamo Noi”. L’evento, tenutosi nei padiglioni di Rho Fiera Milano su una superficie di 34.000 metri quadrati, ha accolto 2.000 agenti e consulenti finanziari in un’atmosfera di confronto, celebrazione e progettazione degli obiettivi futuri. Due giorni intensi che hanno visto l’intervento di figure chiave del Gruppo Zurich e di Zurich Italia, nonché la presentazione delle nuove strategie per il triennio 2025-2027.

Bruno Scaroni, Country CEO di Zurich Italia, ha sottolineato: “2024 ha rappresentato un anno di successo per Zurich in Italia, che ha intrapreso un percorso di crescita solido e sostenibile. Vogliamo diventare punto di riferimento per i nostri clienti con soluzioni semplici, innovative e competitive. Con il miglior livello di servizio e consulenza. Un traguardo reso possibile grazie a un modello di business fondato sulla centralità della rete di agenti e consulenti di Zurich e Zurich Bank. La Convention è stata l'occasione per tracciare la rotta futura che ci vedrà protagonisti nel prossimo triennio con un piano strategico che trae la propria forza da quello presentato dal Gruppo lo scorso autunno. Vogliamo proseguire il percorso intrapreso guidando il futuro del settore verso un nuovo orizzonte”.

L’evento ha ospitato interventi di spicco, tra cui il Group CEO Mario Greco e Alison Martin, CEO EMEA and Bank Distribution, che hanno analizzato il contesto mutevole del settore assicurativo e bancario. Bruno Scaroni ha aperto i lavori presentando i risultati del 2024 e il piano strategico per il triennio successivo. In parallelo, Silvio Ruggiu, Direttore Generale di Zurich Bank, e Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customers di Zurich Italia, hanno guidato sessioni tematiche dedicate rispettivamente ai consulenti finanziari e agli agenti.

La seconda giornata ha messo in evidenza i piani dedicati al settore assicurativo, con l’intervento di Conny Kalcher, Group Chief Customer Officer, e l’approfondimento su temi come protezione, polizze vita e soluzioni per danni e PMI. Zurich Bank ha invece celebrato la propria crescita e delineato strategie volte a consolidare il proprio ruolo nella gestione del risparmio in Italia, con il contributo di manager di spicco come Guy Miller, Group Chief Market Strategist & Economist, e Massimo Mancin, Group Head of ALM and SAA.

Il tema del futuro ha fatto da filo conduttore dell’intera Convention, ponendo l’accento sull’importanza di investire nei giovani e nei nuovi talenti. Tra i progetti più significativi spicca Zurich@School, un’iniziativa nata dalla collaborazione con Junior Achievement, organizzazione no-profit che promuove l’educazione economica e imprenditoriale nelle scuole superiori. Durante l’evento, Zurich ha assegnato tre borse di studio a giovani meritevoli, ribadendo il proprio impegno per la formazione e il passaggio generazionale.

Zurich e Zurich Bank guardano al futuro con ottimismo e determinazione, tracciando una strada di innovazione e crescita sostenibile per affrontare le sfide del settore e continuare a essere un punto di riferimento per clienti e partner.

L'intervista di affaritaliani a Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customers di Zurich Italia

A margine della Convention, Michele Colio, Head of Distribution, Marketing & Customers di Zurich Italia, ai microfoni di affaritaliani, ha dichiarato: “Il 2024 è stato un anno che possiamo riassumere con la frase ‘missione compiuta’. Il canale agenti ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati: siamo cresciuti a doppia cifra nei rami danni, migliorando l'andamento tecnico, e abbiamo superato ampiamente il target di sviluppo vita. Inoltre, abbiamo registrato una raccolta netta positiva, nonostante un contesto di riscatti importanti. Lo sviluppo della protection è stato molto positivo e, nel complesso, il canale agenti ha acquisito 80.000 nuovi clienti, un risultato che rappresenta il miglior punto di partenza per il futuro. Guardiamo sempre avanti: ciò che è fatto è fatto, ma i risultati raggiunti ci danno fiducia e ci permettono di ottenere gli investimenti necessari dal Gruppo per proseguire su questa strada e rafforzare ulteriormente la nostra rete in Italia".

"Uno degli elementi fondamentali è il cambio generazionale, un tema che mi sta particolarmente a cuore. Durante questa Convention abbiamo invitato 45 giovani che hanno partecipato al percorso Talents for Future negli ultimi due anni. Rappresentano energia, innovazione e cambiamento, tutti aspetti di cui il settore assicurativo ha estremo bisogno. Investire in competenze e formazione è cruciale per affrontare un mestiere, lo chiamo volutamente così, che sta evolvendo rapidamente. Un altro elemento chiave è l'innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, che per noi deve essere un alleato e non un ostacolo nella relazione tra clienti e rete distributiva. La tecnologia deve supportare le reti nel servire meglio i clienti, rispondendo a esigenze in continua evoluzione", ha aggiunto Colio.

Colio ha continuato: "Siamo un’azienda il cui core business è nei rami danni. Siamo attivi sia nel supporto alle piccole e medie imprese, sia nel mid market e nel settore commercial insurance, un punto di forza che ci distingue. Per le PMI italiane abbiamo sviluppato una gamma di servizi e consulenze per la prevenzione dei rischi, aiutandole a essere più consapevoli e preparate per affrontare il futuro".

"Il nostro obiettivo è migliorare la qualità del servizio, offrendo un’assistenza di eccellenza che ci renda la scelta preferita dei clienti. Crediamo profondamente nella protezione: i prodotti di protection e di long term care sono oggi una priorità per le famiglie e per il tessuto sociale del nostro Paese. È nostra responsabilità creare competenze, sviluppare prodotti adeguati e fornire un livello di servizio che protegga i nostri clienti, la cosa che ci sta più a cuore”, ha concluso Colio.