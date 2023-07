Olivia Paladino piena di debiti: in rosso l'hotel della compagna di Conte

La famiglia Paladino piena di debiti, barcolla il grande hotel di via del Corso a Roma. I numeri

Profondo rosso e revisore critico per l’Hotel Plaza di proprietà dell’immobiliarista romano Cesare Paladino, che è anche il padre di Olivia, compagna dell’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle. La gestione del prestigioso albergo di via del Corso è infatti in capo alla Unione Esercizi Alberghi di Lusso (Ueal) di cui il 92,6% fa capo alla Immobiliare di Roma Splendido, a sua volta detenuta dall’Archimede Immobiliare, a sua volta della Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio di Olivia Paladino e della sorella Cristiana.

Ma torniamo ai numeri del 2022 di Ueal che hanno segnato una perdita di oltre 4,5 milioni di euro dopo quella di 1,8 milioni del precedente esercizio e pur a fronte di ricavi in lieve progresso anno su anno da 2,2 a 2,5 milioni nonostante l’hotel causa pandemia sia stato chiuso per i primi 5 mesi dello scorso anno. La perdita è stata rinviata a nuovo e sommandosi a quella accumulato negli anni precedenti e finora non ripianata di 28,2 milioni ha determinato così un patrimonio netto negativo per 10,8 milioni a fronte di debiti per quasi 41 milioni di cui 12 milioni verso il fisco.