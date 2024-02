Passera: "Illimity vola. Ecco le prossime mosse. E sul M&A"

"Oggi abbiamo 7,3 miliardi di risorse, concediamo sempre più prestiti e aumentiamo i nostri profitti, mantenendo un rischio minimo. E tutto questo lo facciamo servendo un settore importante come le piccole e medie imprese, che altri ignorano." Così Corrado Passera, fondatore e CEO di Illimity, presenta ai suoi analisti i risultati del 2023, che hanno mostrato un utile record di 104 milioni, contro i 100 milioni previsti. In questa intervista con Il Sole 24 Ore, Passera fa il punto sulle sfide superate e su quelle future. Il 2023 è stato un anno significativo per Illimity: i profitti sono aumentati del 39%, grazie anche alla partnership con Engineering e alle rivalutazioni di crediti in difficoltà.

"Illimity è un'azienda flessibile - aggiunge - che si adatta all'ambiente in cui opera. Abbiamo affrontato una serie di imprevisti in cinque anni, ma abbiamo reagito bene. Come banca specializzata nelle PMI, abbiamo sempre focalizzato su tre aree: prestiti regolari, ristrutturazione e crediti in difficoltà. Tuttavia, il settore dei crediti in difficoltà, a causa dell'aumento dei tassi e dei cambiamenti normativi, sta diventando meno interessante, con meno opportunità di crescita e profitti. Significa che abbandonerete completamente i crediti deteriorati? Significa che smetteremo di investire direttamente in crediti deteriorati e progressivamente venderemo quelli che abbiamo nel portafoglio. Ma non è una svolta. Dal secondo semestre del 2023, abbiamo ridotto gradualmente gli investimenti diretti in crediti deteriorati, che ora rappresentano solo il 4% dei nostri attivi".

Su cosa vi concentrerete ora? "Continueremo a fare ciò che facciamo già, con una maggiore attenzione ai prestiti regolari e ai rischi probabili. La divisione dei crediti in difficoltà, che finora ha fornito finanziamenti senior e investimenti in portafogli e crediti deteriorati, continuerà a finanziare controparti con attività garantite. Inoltre, continueremo a potenziare ArecNeprix. Questo aiuterà il titolo, che ha avuto prestazioni deludenti? Non faccio previsioni sul mercato azionario. Negli ultimi anni, il mercato non ha valutato positivamente il settore dei crediti deteriorati, al quale siamo associati, nonostante sia stato importante per noi".

Tuttavia, questo settore ha ridotto significativamente la sua importanza nel mix di attività, che ora è sempre più concentrato sul corporate e investment banking per le PMI. Si prevede che l'Italia vedrà una nuova ondata di crediti deteriorati? Si prevede che il deterioramento del credito sarà molto meno significativo rispetto al passato. Tuttavia, ci sarà comunque un mercato secondario e ci sarà spazio per operatori specializzati come noi per trarre valore. Illimity sta lavorando a un nuovo piano industriale. Quali sono i tempi? Il quadro di mercato è ancora incerto: ci sono elezioni negli Stati Uniti e in Europa, l'inflazione sta rallentando e la BCE prenderà decisioni sui tassi di interesse. Appena ci saranno maggiori informazioni, probabilmente nella seconda metà dell'anno, aggiornerà gli obiettivi fino al 2025 e oltre. Crescere continuerà a essere una nostra priorità. Con quale specifiche evoluzioni lo capiremo man mano, ma confidiamo di continuare a crescere.

"Distribuiremo una parte dei nostri profitti, tra il 20 e il 30%, e investiremo la parte restante in modo da continuare a espanderci. Questa espansione potrebbe includere la valorizzazione di alcune delle nostre attività? All'interno del nostro portafoglio abbiamo alcune attività principali e alcune imprese tecnologiche (come Hype, b-ilty e Quimmo) che mirano a creare valore per sostenere la nostra crescita: ciò potrebbe significare vendite parziali, partnership o quotazioni. Entro il 2024, tutte queste realtà dovrebbero raggiungere almeno un equilibrio finanziario, consentendoci di pianificare con calma e di sviluppare ulteriormente le nostre attività principali. Resta aperta la questione del consolidamento bancario. Quale ruolo vuole giocare Illimity? C'è spazio per il consolidamento nel settore bancario tradizionale, ma non è il nostro settore. Tuttavia, c'è sicuramente spazio per espandersi nei servizi legati ai crediti in difficoltà, al servizio dei non performing loans e alla gestione degli asset, in cui siamo già presenti".