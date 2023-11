Passera: "Per Illimity ora inizia la seconda fase: ecco che cosa faremo"

Illimity, una crescita strategica con il credito e l'innovazione

L'attenzione principale di Illimity rimane concentrata sul finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI), ma l'azienda sta anche riorientando la sua strategia verso i crediti sani, allontanandosi dai crediti in sofferenza (NPL). L'obiettivo di Illimity è intervenire in situazioni in cui le banche tradizionali non sono più in grado di agire, sfruttando la specializzazione e la tecnologia. Inoltre, c'è la volontà di migliorare le performance del titolo azionario di Illimity, che ha subito una perdita del 28% nell'ultimo anno. Il fondatore Corrado Passera ha condiviso queste prospettive con MF-Milano Finanza durante la presentazione dei risultati trimestrali.

La riduzione del focus sui NPL e l'accento sui crediti sani, noti come bonis e utp, rappresenta un cambiamento chiave nella strategia di Illimity. Questa mossa è mirata a posizionarsi come un attore chiave nel finanziamento delle imprese in un momento in cui le banche tradizionali stanno lottando per intervenire efficacemente. Illimity si basa sulla specializzazione e l'uso delle tecnologie per raggiungere questo obiettivo.

In risposta alle politiche monetarie restrittive che hanno messo sotto pressione il settore del credito in Europa e in Italia, Illimity ha adottato un approccio proattivo. La missione principale dell'azienda è quella di sostenere l'economia attraverso il credito. I finanziamenti netti di Illimity sono cresciuti del 27% rispetto all'anno precedente, dimostrando l'impegno nell'offrire opportunità di finanziamento alle PMI. Questo incremento è principalmente attribuibile all'area "Growth Credit," che mira a sostenere e contribuire alla crescita delle piccole e medie imprese italiane con potenziale, affiancata dall'attività di investment banking.

Nonostante questa crescente attività di finanziamento, Illimity mantiene rigorosi criteri di selezione per garantire bassi costi di credito e ridurre il rischio di esposizioni problematiche. L'azienda si è specializzata in tre settori chiave: special situations, finanza strutturata e factoring. Grazie a un approccio finanziario e industriale altamente specializzato, Illimity è in grado di selezionare progetti meritevoli in questi settori.

L'incremento dei volumi di finanziamento ha guidato l'aumento del margine di interesse di Illimity, che è cresciuto del 27%. La politica di remunerazione dei depositi, compresi quelli a vista, ha contribuito a sostenere questo aumento. La crescita dei ricavi (+21% a 282 milioni) ha portato a un aumento dell'utile netto del 48% nell'arco di un anno, nonostante gli investimenti continui in progetti strategici. Illimity ha anche sottolineato il successo delle start-up che ha lanciato. L'azienda ha investito in tre importanti tech-venture: b-ilty, una piattaforma che offre servizi bancari digitali alle imprese più piccole; Hype, una piattaforma retail leader in Italia; e Quimmo, una proptech e un player principale nel mercato delle vendite giudiziarie. Si prevede che queste iniziative raggiungeranno il punto di pareggio l'anno prossimo.

Nel corso della sua storia, Illimity è cresciuta notevolmente attraverso l'acquisizione di grandi portafogli di crediti deteriorati, ma oggi i crediti in sofferenza rappresentano solo il 7% del suo attivo totale. Questa evoluzione è stata pianificata e attuata in risposta alle mutate condizioni di mercato.

Infine, Illimity ha affrontato il calo del prezzo delle sue azioni, che è diminuito del 28% nell'ultimo anno. Questa diminuzione potrebbe essere attribuita al fatto che l'azienda è associata a settori attualmente meno popolari, come gli investimenti in crediti deteriorati e nell'ambito delle fintech. Tuttavia, Illimity ha sottolineato che il peso relativo degli investimenti in crediti deteriorati è notevolmente diminuito, e le sue iniziative fintech stanno progredendo come previsto. L'azienda ha anche affermato che la sua solidità di base è stata riconosciuta all'inizio e continua a dimostrare la sua resilienza, grazie a una crescita sostenibile e a un basso rischio finanziario.