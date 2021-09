Pensioni, il riscatto della laurea conviene? Scoprilo col simulatore INPS

Pensioni, INPS lancia il simulatore del riscatto della laurea: ecco a chi conviene

INPS mette a disposizione dei contribuenti un nuovo servizio che permette di conoscere l'importo da pagare per il riscatto della laurea ai fini pensionistici. Si tratta di un simulatore online che può essere utilizzato in forma anonima, utilizzando lo SPID (che peraltro diventa obbligatorio dal 1 ottobre).

Il servizio consente di visualizzare il costo del riscatto, la sua rateizzazione e i benefici fiscali. Per il momento il servizio è disponibile solo per gli inoccupati e per coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo.

E’ però previsto che nelle prossime settimane venga messa in Rete una nuova versione del simulatore che supporta altre tipologie di riscatto (ordinario e agevolato), oltre al sistema di calcolo retributivo.

Dopo aver inserito i caratteri del codice di controllo, gli utenti dovranno rispondere a nove domande per fornire le necessarie informazioni, tra cui durata del corso di laurea e data di iscrizione, data di nascita, sesso e condizione lavorativa. Al termine viene mostrato un prospetto con il numero massimo di mesi riscattabili, l'importo da pagare e il numero di rate mensili (fino a un massimo di 120).

E' bene specificare che il calcolo è orientativo: l'importo esatto verrà comunicato dopo la presentazione effettiva della domanda di riscatto. La somma versata annualmente è interamente deducibile ai fini fiscali. I genitori degli inoccupati possono invece usufruire di una detrazione del 19%.