Pensioni Quota 100 lotteria, focus donne e lavori gravosi. Riforma news

Pensioni Quota 100, Orlando: "Una specie di lotteria, donne penalizzate"

Quota 100 pensioni? "Ha costruito una specie di lotteria per cui chi matura due numeri e il totale fa 100 va in pensione, a prescindere dal lavoro che ha fatto. Questa finestra ha penalizzato le donne perche' in pensione sono andati al 75% gli uomini e ha penalizzato le piccole imprese". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Pensioni: Orlando, rivedere Legge Fornero su lavori gravosi

In tema di riforma pensioni, Andrea Orlando ha le idee chiare: "Credo che la legge Fornero debba essere corretta cosi' come si stava correggendo con una serie di interventi, in due direzioni, tenendo presente la differenza dei lavori: ci sono lavori piu' gravosi di altri e portano ad un'aspettativa di vita purtroppo piu' bassa e riequilibrando nella direzione di differenza di genere, perche' il meccanismo ha penalizzato le donne". "Credo che gli interventi che si dovranno fare dovranno andare in queste due direzioni - ha concluso - poi vedremo se ci saranno altri aggiustamenti per rendere piu' graduale il passaggio da Quota 100 a quello che si verra' a determinare: pero' penso che questi siano i due pilastri fondamentali debbano essere questi".